Sondaggi politici/ FdI in testa al 20,3%, poi Lega e Pd. M5s sale al 16%

Analizzati i dati sul green pass, è tempo di andare a scoprire la nuova supermedia dei sondaggi politici di Youtrend per Agi. I tre principali partiti sono in calo. Fratelli d’Italia passa dal 20,4% al 20,3%, ma conferma la leadership. La Lega segue a stretto giro di posta: il Carroccio perde lo 0,1% e si attesta al 20,2%. Il Partito Democratico, invece, è in ribasso dello 0,2% ed è quotato al 19,3%.

La supermedia dei sondaggi politici di Youtrend segnala l’importante rialzo del Movimento 5 Stelle: i pentastellati guadagnano l’1,1% e si portano al 16%. Stabile Forza Italia al 7,6%, mentre Azione di Carlo Calenda passa dal 3,6% al 3,4%. Tra i partiti minori di Centrosinistra troviamo Art. 1 – MDP al 2,1% (=), Sinistra Italiana al 2,1% (=) e Italia Viva al 2% (-0,2%). In fondo alla classifica troviamo +Europa all’1,7% (=) e Verdi all’1,5% (-0,1%).

SONDAGGI POLITICI: I DATI SUI VACCINI

Archiviate le intenzioni di voto, è tempo di passare ai sondaggi politici di Ipsos per il Corriere della Sera. Il celebre istituto ha fatto il punto della situazione sui vaccini e non mancano gli spunti degni di nota. Il 71% degli intervistati dichiara di aver già fatto il vaccino (almeno una dose), mentre il 6% lo farà sicuramente appena disponibile. Il 10% non è sicuro di volerlo fare, vorrebbe attendere, mentre il 7% non lo farà sicuramente. Il restante 6% non ha risposta. In buona sostanza, secondo i sondaggi politici di Ipsos il 17% degli italiani o non farà il vaccino o ancora non è convinto. Una percentuale che sale al 25% nella fascia che va dai 35 ai 49 anni ed al 23% nella fascia che va dai 18 ai 34 anni.

