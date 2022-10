Sondaggi politici/ FdI sale al 26,4%, Conte tallona il Pd, FI supera la Lega

Nuove importanti indicazioni dai sondaggi politici. Poco più di due settimane dalle elezioni, le intenzioni di voto sono in continuo mutamento e non mancano le sorprese. Prendiamo come riferimento i dati forniti dall’istituto Demos&Pi realizzati per Repubblica. In vetta alla classifica troviamo ancora una volta Fratelli d’Italia: il partito guidato da Giorgia Meloni si attesta al 26,4%, +0,4% rispetto alla precedente rilevazione.

I sondaggi politici di Demos&Pi segnalano un avvicinamento piuttosto marcato tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. I dem di Enrico Letta si attestano al 17,8% – -1,3% rispetto al 25 settembre – mentre i grillini di Giuseppe Conte passano dal 15,4% al 16,8%. Solo un punto percentuale a dividere gli ex alleati. Qualche novità anche per il centrodestra: Forza Italia (8%) supera la Lega (7,9%). Il Terzo polo formato da Azione e Italia Viva è quotato al 7,8%, mentre Europa Verde e SI è al 4,2%. Infine, +Europa al 3,4% e Italexit al 2,1%.

SONDAGGI POLITICI: I DATI DI SWG

Torniamo adesso ai sondaggi politici di Swg, che accendono i riflettori sul nuovo governo di centrodestra. Per il 20% c’è molta coesione e spirito di ollaborazione tra i partiti della nuova maggioranza, mentre l’80% ravvisa contrasti: per il 46% Giorgia Meloni riuscirà a gestirli, mentre per il 34% la formazione dell’esecutivo sarà travagliata. Riflettori accesi anche sulla presenza di ministri tecnici: cosa ne pensano gli elettori di centrodestra? Più di un intervistato su due – il 54 per cento – chiede la presenza di ministri tecnici, ma pochi. Il 19% non vuole alcun ministro tecnico, mentre il 17% ne vorrebbe parecchi. I sondaggi politici di Swg hanno poi chiesto agli elettori di FdI, Lega e Forza Italia un giudizio sul ministero da affidare a Matteo Salvini: per il 90% di elettori della Lega il Viminale. Percentuali più basse per FdI e FI, rispettivamente 65 e 70 per cento.

