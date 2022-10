Sondaggi politici/ FdI sale al 26,7%, Pd crolla: -1,1%. Giù Lega-FI

A poco meno di tre settimane dalle elezioni politiche, i sondaggi politici continuano a riportare novità sulle intenzioni di voto degli italiani. Il quadro è in continuo mutamento ma ha una sua logica: i partiti che erano in crescita continuano a essere in crescita, chi era in calo continua a perdere terreno. Un esempio su tutti Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni è in continua crescita anche dopo il boom del 25 settembre. Discorso diverso per Partito Democratico e Lega, in costante difficoltà.

LORENZO FONTANA CHI È PRESIDENTE DELLA CAMERA/ Cita Acutis: non cedere a omologazione

Secondo Youtrend si può parlare di effetto bandwagon, meglio conosciuto come effetto carrozzone: i sondaggi politici odierni premiano i partiti percepiti come vincitori alle ultime elezioni. Oltre al partito di Giorgia Meloni, è necessario citare il Movimento 5 Stelle: anche questa settimana il partito di Giuseppe Conte recupera più di un punto percentuale e si avvicina al secondo posto della graduatoria.

PRESIDENTE CAMERA LORENZO FONTANA, DIRETTA VIDEO ELEZIONE/ 222 voti per deputato Lega

SONDAGGI POLITICI: LA SUPERMEDIA

La supermedia dei sondaggi politici di Youtrend per Agi segnala il rialzo di Fratelli d’Italia dello 0,7 per cento: il partito di Giorgia Meloni passa dal 26% al 26,7%. Come già anticipato, brutte notizie per il Partito Democratico: i dem di Enrico Letta perdono l’1,1% e si attestano al 18%. In arrivo la concorrenza del Movimento 5 Stelle: i pentastellati salgono dal 15,4% al 1,7%, +1,3% rispetto al voto delle politiche.

In costante difficoltà la Lega di Matteo Salvini, che continua a perdere consensi: il Carroccio guidato da Matteo Salvini è all’8,1%, -0,7% rispetto al 25 settembre. Lieve scostamento per il Terzo polo: Azione e Italia Viva guadagnano lo 0,1% e si portano al 7,9%. Giù Forza Italia: gli azzurri di Silvio Berlusconi perdono lo 0,3% e vanno al 7,8%. Passando ai partiti minori, l’alleanza Verdi-Sinistra è al 3,9% (+0,3%) e +Europa al 3,1% (+0,3%). Sotto la soglia del 3 per cento troviamo Italexit al 2,3% (+0,4%) e Noi Moderati all’1% (+0,1%).

Emilia Caputo e Angelica: moglie e figlia Lorenzo Fontana/ Nozze con doppio rito e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA