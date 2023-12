Sondaggi politici/ FdI sale al 28,5%, Pd in calo al 19,4%. M5s in pressing: +0,4%

FdI e M5s sorridono, male Pd e Lega: questo un primo bilancio dei sondaggi politici realizzati da Swg per Tg La7. Le intenzioni di voto vedono in vetta alla graduatoria Fratelli d’Italia: il partito del premier Giorgia Meloni guadagna lo 0,3 per cento e si porta al 28,5 per cento. Passi indietro invece per il Partito Democratico: i dem passano dal 19,6 al 19,4 per cento. Terza piazza per un Movimento 5 Stelle in rialzo: i grillini di Giuseppe Conte sono in rialzo dello 0,4 per cento e sono quotati al 16,8 per cento.

Sondaggi politici/ FdI al 28,9%, Pd -0,5%. Meloni, fiducia al 43%

I sondaggi politici di Swg quotano la Lega in ribasso: il Carroccio di Matteo Salvini perde lo 0,3 per cento e si attesta al 9,1 per cento. Stabile Forza Italia: gli azzurri restano al 7,2 per cento. Tra i partiti minori segnaliamo la crescita dello 0,1 per cento per Azione di Carlo Calenda e l’alleanza Verdi-Sinistra, rispettivamente al 3,7 e al 3,4 per cento. 3,4 per cento è anche la quotazione di Italia Viva di Matteo Renzi. +Europa è stabile al 2,6 per cento, mentre in fondo alla classifica troviamo Per l’Italia con Paragone all’1,7 per cento, Unione Popolare all’1,4 per cento e Noi Moderati all’1,3 per cento.

Sondaggi Ipsos: la democrazia non va per il 51% degli italiani/ Economia “truccata” dai potenti per il 72%

Sondaggi politici: i dati di Swg

Passiamo adesso ai sondaggi politici di Swg dedicati ai leader internazionali del 2023, partiamo dai sette leader che hanno colpito in positivo gli italiani. In vetta alla graduatoria troviamo la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen (19 per cento), seguita dal presidente ucraino Volodymy Zelensky (11 per cento) e dal presidente francese Emmanuel Macron (9 per cento), a pari merito con il presidente americano Joe Biden e con l’omologo russo Vladimir Putin. Chiudono la classifica Antonio Guterres e il presidente spagnolo Pedro Sanchez, rispettivamente al 7 e al 6 per cento. Passiamo adesso alla top 7 leader che hanno deluso: percentuale netta per Vladimir Putin, in testa con il 38 per cento. Seguono il presidente israeliano Benjamin Netanyahu (23 per cento) e Biden (20 per cento). Poi di fila Ursula von der Leyen (12 per cento), Zelensky (11 per cento), il presidente cinese Xi Jinping (10 per cento) e quello turco Ercpe Erdogan (10 per cento).











© RIPRODUZIONE RISERVATA