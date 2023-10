Sondaggi politici/ FdI sale al 28,7%, in rialzo anche il Pd (19,4%). Fiducia Meloni al 47,6%

Qualche variazione degna di nota nei sondaggi politici di Tecnè per l’agenzia Dire. Partiamo dalle intenzioni di voto degli italiani, in vetta alla classifica ancora una volta Fratelli d’Italia: il partito del primo ministro Giorgia Meloni guadagna lo 0,2 per cento e sale al 28,7 per cento. Passettino in avanti anche al Partito Democratico: i dem di Elly Schlein passano dal 19,3 al 19,4 per cento. In ribasso invece il Movimento 5 Stelle: i grillini di Giuseppe Conte perdono lo 0,1 per cento e passano al 16,5 per cento.

I sondaggi politici di Tecnè quotano Forza Italia al 10,2 per cento, con gli azzurri in rialzo dello 0,1 per cento. Nessuna novità invece per la Lega: il Carroccio di Matteo Salvini è stabile al 9 per cento. Tra i partiti minori dello scenario nostrano, Azione di Carlo Calenda guadagna lo 0,1 per cento e si porta al 3,7 per cento. L’alleanza Verdi-Sinistra resta al 3,3 per cento. In ribasso sia Italia Viva che +Europa dello 0,1 per cento: sia il partito di Matteo Renzi che quello di Emma Bonino si attestano al 2,3 per cento. Gli altri partiti rappresentano il restante 4,6 per cento.

Sondaggi politici, i dati di Tecnè

Passiamo adesso ai sondaggi politici di Tecnè sulla fiducia nei confronti del governo e di Giorgia Meloni. Arrivano delle buone notizie per l’esecutivo: il gradimento è in crescita. +0,1 per cento rispetto alla precedente rilevazione, con il 42,2 per cento di fiducia. Di parere opposto il 50,2 per cento, mentre il restante 7,6 per cento ha preferito non rispondere al quesito. Stesso discorso per il premier Meloni: il 47,6 per cento degli italiani ha dichiarato di avere fiducia, +0,2 per cento rispetto alla precedente rilevazione. Di parere opposto il 47,3 per cento, mentre il restante 5,1 per cento non ha preso posizione.

