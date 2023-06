Sondaggi politici/ FdI sale al 28,7%, Pd-M5s in calo. Lega in rialzo (8,2%)

Gran parte della maggioranza sorride, l’opposizione è in grande difficoltà: questo un primo riassunto dei sondaggi politici stilati dall’agenzia Quorum per Sky Tg24. In vetta alla classifica delle intenzioni di voto c’è ovviamente Fratelli d’Italia: il partito guidato da Giorgia Meloni guadagna lo 0,7% e si porta al 28,7 per cento. Seconda piazza per il Partito Democratico, in ribasso rispetto alla rilevazione precedente. I dem di Elly Schlein passano dal 20,7% al 20,6%.

Non se la passa meglio il Movimento 5 Stelle, al terzo posto di questi sondaggi: i grillini di Giuseppe Conte perdono lo 0,3 per cento e scendono al 15,6 per cento. Può sorridere invece la Lega di Matteo Salvini: il Carroccio in una settimana passa dal 7,2 all’8,2 per cento. Arretra pesantemente Forza Italia a due settimane dalla scomparsa di Silvio Berlusconi: gli azzurri si attestano al 7,8 per cento. Tra i partiti minori da segnalare Azione di Carlo Calenda al 3,5 per cento, con Italia Viva di Matteo Renzi staccato al 2,5 per cento. Poi spazio all’Alleanza Verdi Sinistra al 3,2 per cento e a +Europa al 2 per cento.

Sondaggi politici: i dati di Quorum

I sondaggi politici di Quorum hanno poi acceso i riflettori sui principali casi di cronaca. A partire dal Pride Month e dalla comunità Lgbt: per il 63 per cento il mondo arcobaleno è discriminato, mentre tre italiani su dieci sono del parere contrario. Il restante 7 per cento ha preferito non rispondere al quesito. Per più di un italiano su due è necessaria una legislazione a tutela dei diritti Lgbt, per la precisione per il 57 per cento. Pwer il 29 per cento non esiste questa necessità, mentre il restante 14 non ha risposto. Una battuta anche sulle manifestazioni pride in corso queste settimane: il 53 per cento ha un’opinione positiva, mentre il 33 per cento ha un’opinione negativa. Anche in questo caso il 14 per cento ha preferito non rispondere.

