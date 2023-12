Sondaggi politici/ FdI sale al 28,8%, M5s si allontana dal Pd. Leader: Meloni al 44%

Nuovo appuntamento con i sondaggi politici di Tecnè per l’agenzia Dire, non mancano le novità per quanto concerne le intenzioni di voto degli italiani. In vetta alla classifica non ci sono sorprese di alcun tipo: Fratelli d’Italia si conferma primo partito con il 28,8 per cento, +0,2 per cento rispetto alla precedente rilevazione. Stabile invece il Partito Democratico: i dem di Elly Schlein sono quotati al 19,4 per cento. Si allontana il Movimento 5 Stelle, che perde terreno: i grillini di Giuseppe Conte perdono lo 0,3 per cento e scendono al 16,1 per cento.

I sondaggi politici di Tecnè per l’agenzia Dire vedono abbastanza stabile la situazione all’interno del centrodestra. Forza Italia passa dal 10 al 9,9 per cento, mentre la Lega guidata da Matteo Salvini resta stabile all’8,6 per cento. In calo gli ex partiti del Terzo Polo: Azione di Carlo Calenda scende al 3,8 per cento, mentre Italia Viva di Matteo Renzi è in ribasso al 3 per cento. egnaliamo infine alleanza Verdi-Sinistra al 3,3 per centro e +Europa al 2,5 per cento, entrambi in crescita dello 0,1 per cento. La percentuale di incerti e astenuti si attesta al 43,1 per cento.

Sondaggi politici, i dati di Tecnè

Passiamo adesso ai sondaggi politici dedicati al gradimento dei leader. In testa alla classifica troviamo Giorgia Melon: il primo ministro si attesta al 44 per cento. Secondo posto per il ministro degli Esteri Antonio Tajani al 32,7 per cento, mentre il leader pentastellato Giuseppe Conte è dato al 31,2 per cento. Elly Schlein è quotata al 30 per cento, seguita da Matteo Salvini al 29,3 per cento. Emma Bonino e Maurizio Lupi si attestano rispettivamente al 24,7 e al 24,6 per cento, mentre Carlo Calenda è data al 20,7 per cento. Chiudono la classifica Angelo Bonelli al 15,8 per cento, Nicola Fratoianni al 15,2 per cento e Matteo Renzi al 14,8 per cento.











