Sondaggi politici/ FdI sale al 29%, Pd sopra il 20%. M5s e FI in calo

Qualche variazione degna di nota nei nuovi sondaggi politici realizzati da Swg per Tg La7. In vetta alla classifica delle intenzioni di voto troviamo ancora una volta Fratelli d’Italia: il partito del premier Giorgia Meloni guadagna lo 0,3 per cento e sale al 29 per cento. Buone notizie anche per il Partito Democratico: i dem di Elly Schlein passano dal 19,8 al 20,2 per cento. In calo, invece, il Movimento 5 Stelle: i grillini di Giuseppe Conte perdono lo 0,3 per cento e scendono al 16,1 per cento.

I sondaggi di Swg vedono la Lega di Matteo Salvini stabile al 10,2 per cento, mentre Forza Italia arretra: gli azzurri perdono lo 0,1 per cento e si attestano al 6,2 per cento. Passando ai partiti minori, Azione di Carlo Calenda scende al 3,7 per cento, mentre l’alleanza Verdi e Sinistra è quotata al 3,5 per cento. Italia Viva di Matteo Renzi sale al 2,8 per cento, mentre +Europa è al 2,2 per cento. Chiudono la classifica Per l’Italia con Paragone all’1,8 per cento, Unione Popolare all’1,4 per cento e Noi Moderati all’1 per cento.

Sondaggi politici, i dati di Swg

Passiamo adesso ai sondaggi di Swg sulla guerra tra Israele e Hamas. L’istituto ha chiesto agli italiani quale delle due fazioni è maggiormente responsabile dell’inizio di questo nuovo conflitto: per il 37 per cento entrambe le fazioni sono colpevoli allo stesso modo. Per il 32 per cento la responsabilità è di Hamas, mentre per il 9 per cento è degli israeliani. Per il 5 per cento di nessuna delle due fazioni, mentre il restante 15 per cento ha preferito non rispondere al quesito. I sondaggi hanno poi posto l’accento sulla reazione di Israele all’attacco di Hamas dello scorso 7 ottobre. Per il 44 per cento la reazione di Tel Aviv è stata troppo violenta, mentre per il 21 per cento è stata giusta. Solo per il 6 per cento è stata troppo blanda. Il restante 29 per cento non sa.

