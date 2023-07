SONDAGGI POLITICI/ FdI sfiora 30%, +10% sul Pd: M5s torna al 16%, Lega 8,5%, giù FI

LE INTENZIONI DI VOTO DEI SONDAGGI POLITICI PIEPOLI: VOLA FDI A +10% SU SCHLEIN

Nel pieno del confronto-scontro su diversi temi della politica dai casi giudiziari (La Russa-Santanché) al sempiterno caos-Rai fino alle grandi emergenze internazionali, gli ultimi sondaggi politici dell’Istituto Piepoli per il “Corriere della Sera” confermano lo stradominio della Premier Giorgia Meloni nonostante le polemiche e difficoltà. Le intenzioni di voto infatti vedono Fratelli d’Italia sfiorare il 30% fermandosi ad un passo – il 29,5% – ma soprattutto rimanendo ben 10 punti sopra la diretta rivale, ovvero Elly Schlein con il Pd.

Il Partito Democratico resta infatti al 19,5%, distante ancora moltissimo da FdI e a sua volta coinvolto nello scontro interno tra le diverse anime e “correnti”: riprende quota il M5s di Giuseppe Conte al 16%, guadagnando uno 0,5% in più rispetto agli ultimi sondaggi politici Piepoli. Nel Centrodestra ad una Meloni in “salute” replicano un Salvini e un Tajani in lieve difficoltà: la Lega e Forza Italia perdono entrambe terreno questa settimane, pur rimanendo però rispettivamente all’8,5% e al 8% su scala nazionale. Chiudono le intenzioni di voto Piepoli il buon momento dei partiti centristi – con Azione-Calenda al 4% e Italia Viva-Renzi al 3,5% (entrambi guadagnano lo 0,5%) – perde terreno l’Alleanza Verdi-Sinistra al 3%, ItalExit 2,5%, PiùEuropa 2%, Noi Moderati-Lupi al 1,5%.

SINDACI E GOVERNATORI, GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI DEL “SOLE24ORE”: SALA E BONACCINI AL TOP

Diffusi la mattina del 10 luglio dal “Sole 24 ore” gli ultimi importanti sondaggi politici di “Governance Poll 2023” di Noto Sondaggi mostrano l’andamento del consenso per sindaci e Governatori d’Italia. Ebbene al netto delle difficoltà e problemi interni al Centrosinistra, paradossalmente il sindaco e il Presidente di Regione più apprezzati sono entrambi in area Pd: il primo vi è uscito da poco, Beppe Sala, il secondo è il Presidente del Partito Democratico, ovvero Stefano Bonaccini.

Nella lista dei sondaggi politici sui sindaci più apprezzati del Paese, Sala guadagna 7,3% rispetto al risultato delle urne: 65% per il sindaco di Milano, seguito da Marco Fioravanti di Ascoli Piceno al 64,5% e Antonio De Caro di Bari al 64%; al quarto posto invece il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro al 63%, seguito da Dario Nardella di Firenze al 61%. Gaetano Manfredi e Marco Bucci – rispettivamente sindaco di Napoli e Genova – con il 56,5% sono 16esimi mentre Stefano Lo Russo a Torino è 47ensimo con il 53,5%. Soltanto 67esimo il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Per quanto riguarda invece i Governatori, dietro a Bonaccini al 69% troviamo il Presidente del Veneto Luca Zaia al 68,5% con Massimiliano Fedriga del Friuli al 64%: al quarto posto i governatori di Calabria e Liguria, Roberto Occhiuto e Giovanni Toti (59%) mentre sempre nel fronte Centrodestra troviamo subito dopo nei sondaggi politici di Noto i Governatori di Lombardia e Piemonte, Attilio Fontana e Alberto Cirio, al 56,5%.











