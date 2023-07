Sondaggi politici/ FdI sale al 29,1%, Pd in calo (20,2%). Bene M5s e Lega

Qualche variazione degna di nota nella supermedia dei sondaggi politici firmata da Youtrend per Agi. Le intenzioni di voto degli italiani sono abbastanza chiare, ma non mancano le sorprese qua e là. In vetta alla classifica nessuno sbigottimento: Fratelli d’Italia guadagna lo 0,3% e si porta al 29,1%. In calo invece il Partito Democratico: i dem di Elly Schlein passano dal 20,4 al 20,2 per cento. Guadagna terreno invece il Movimento 5 Stelle: +0,2%, grillini quotati al 15,7%.

La supermedia dei sondaggi di Youtrend per Agi segnala lo stesso rialzo per la Lega: il Carroccio di Matteo Salvini si attesta all’8,8 per cento. Giù, invece, Forza Italia: gli azzurri perdono un punto percentuale e sono dati al 7,8 per cento. Tra i partiti minori da segnalare la crescita di Azione e Italia Viva: il partito di Calenda è al 3,6%, quello di Renzi al 3%. Infine Verdi/Sinistra al 3,1%, +Europa al 2,1%, Italexit all’1,8%, Unione Popolare all’1,5% e Noi Moderati allo 0,9%.

Sondaggi politici: i dati di Youtrend

Passiamo adesso ai sondaggi realizzati da Youtrend per Sky Tg24 dedicati al mondo arcobaleno. Il 53 per cento degli intervistati ha affermato di avere un’opinione positiva sui gay pride, mentre il 33 per cento è del parere opposto. Il restante 14% ha preferito non rispondere al quesito. I picchi di gradimento si raggiungono nella fascia tra 18 e 34 anni, con il 63 per cento. I sondaggi di Youtrend hanno poi acceso i riflettori sulle presunte discriminazioni nei confronti della comunità Lgbt: per la maggioranza degli italiani il mondo arcobaleno è discriminato, per la precisione per il 63 per cento. Di parere opposto il 30%, mentre il restante 7% ha preferito non rispondere. Per il 57 per cento servirebbe una legislazione ulteriore a tutela dei diritti Lgbt, dato che raggiunge addirittura il 90 per cento tra gli elettori del Partito Democratico.

