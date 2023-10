Sondaggi politici/ FdI sfiora il 29%, Pd sprofonda. Avanzano Lega e FI

Nuovo appuntamento con la supermedia dei sondaggi politici firmata da Youtrend per Agi. Scenario positivo per le forze di governo, mentre i principali partiti di sinistra devono fare i conti con un ribasso pressoché generalizzato. In vetta alla classifica c’è ancora Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni guadagna lo 0,4 per cento e si porta al 28,9 per cento. In calo il Partito Democratico, che tocca una delle percentuali più basse da quando Elly Schlein ha vinto le primarie: i dem passano dal 19,7 al 19,6 per cento.

La supermedia dei sondaggi politici di Youtrend per Agi segnala il ribasso anche del Movimento 5 Stelle: i grillini perdono lo 0,2 per cento e si attestano al 16,3 per cento. La Lega di Matteo Salvini raggiunge il punto più alto dall’inizio della legislatura e si porta al 9,5 per cento. Forza Italia passa dal 6,9 al 7 per cento, mentre tra i partiti minori troviamo Azione 3,8% (-0,1), Verdi/Sinistra 3,4% (+0,1) e Italia Viva 2,9% (=). Chiudono la classifica +Europa 2,4% (=), Italexit 2,1% (+0,2), Unione Popolare 1,3% (=) e Noi Moderati 0,9% (-0,2).

Sondaggi politici, i dati sull’immigrazione

Torniamo adesso alle rilevazioni di Termometro Politico e accendiamo i riflettori sui sondaggi sull’immigrazione e sulle posizioni della magistratura. L’istituto ha chiesto agli italiani se le toghe rappresentano una posizione di opposizione al governo Meloni: per oltre il 50 per cento la risposta è sì. Per il 44,6 per cento è evidente e va decisamente oltre quelle che sono le proprie prerogative. Per il 7,9 per cento mediamente sì, ma fa solo rispettare la legge, è la maggioranza che vara leggi e decreti che vanno contro la Costituzione. Per l’11,7 per cento solo in parte, dipende dai singoli giudici, alcuni sono effettivamente politicizzati, ma non sono la maggioranza. Per il 34 per cento no, si tratta di una narrazione della maggioranza che mette in pericolo l’indipendenza di un organo così importante per la democrazia. Il restante 1,8 per cento ha preferito non rispondere al quesito.

