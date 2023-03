SONDAGGI POLITICI/ FdI sotto 29%, Schlein al 20%, sale Lega. GPA, solo 27% contrari

LE INTENZIONI DI VOTO DEI SONDAGGI YOUTREND: BALZO PD, SALE LEGA, CALA MELONI

Un nuovo lieve calo per Fratelli d’Italia, ben “coperto” dalla crescita della Lega, mentre sull’altro campo il Pd di Schlein compie un nuovo “balzo in avanti” accorciando, seppure di poco, nella sfida a Giorgia Meloni: i nuovi sondaggi politici condotti da Quorum e YouTrend per Sky TG24 (pubblicati oggi, realizzati tra il 20 e il 23 marzo) danno questa fotografia dello scenario politico attuale sempre più polarizzato al femminile nella sfida a distanza tra la Premier e la neo Segretaria del Partito Democratico. In termini di intenzioni di voto, FdI guida ancora il Paese con il 28,9% delle preferenze, in calo però dello 0,1% rispetto alla scorsa settimana.

Seguono nei sondaggi politici Quorum, non più a distanza “siderale” come prima delle Primarie, i dem di Schlein con un guadagno netto dello 0,8% in sette giorni e soprattutto il superamento “psicologico” della quota 20%: resta fermo il M5s di Conte al 15,8%, comunque in netto calo rispetto agli scorsi mesi elettorali. Buone nuove arrivano per la Lega di Salvini che recupera lo 0,3% in una settimana e si fissa all’8,8% su scala nazionale: insegue il Terzo Polo di Calenda e Renzi fermi al 7,6%, mentre Forza Italia di Berlusconi dopo la semi-rivoluzione nell’organigramma recupera uno 0,1% salendo fino al 5,9% di consensi. Chiudono i sondaggi politici di fine marzo con l’alleanza Verdi-Sinistra al 2,8%, Per l’Italia di Paragone al 2,4%, PiùEuropa al 2,3%, Noi Moderati 1,3%: questa settimana la quota di indecisi e astenuti scende al 40,3%, comunque cifra ancora piuttosto allarmante.

GOVERNO MELONI E MATERNITÀ SURROGATA, GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI

Dalle singole intenzioni di voto il rapido passaggio, sempre osservando i sondaggi politici di Quorum-YouTrend, verte sul giudizio degli elettori in merito al Governo Meloni e alle sue scelte politiche: ebbene, rispetto agli ultimi 7 giorni resta fisso il quadro dei consensi positivi che restano al 41% mentre sale di poco il malcontento per l’esecutivo di Centrodestra, con il 50% degli intervistati che si dice insoddisfatto. Molto interessante è invece tutta la parte dedicata dai sondaggi politici YouTrend al tema caldissimo della maternità surrogata (GPA), altresì detta “utero in affitto”: mentre l’area progressista insiste nel porre il tema che, ricordiamo, è reato attualmente in Italia, il Governo fa scudo sul forte freno nel riconoscere figli di coppie omogenitoriali proprio per non dare l’avvallo surrettizio alla pratica della maternità surrogata.

In termini di sondaggi, interessanti le risposte date dagli elettori intervistati: il 40% ad oggi si dice favorevole all’utero in affitto per tutti, mentre il 15% si dice concorde ma solo per le coppie eterosessuali sterili; il 27% invece sta col Governo e ritiene sia del tutto erronea e indegna come pratica, mentre il 18% dice di non sapere. In fasce di età quelli più favorevoli alla GPA sembrano i giovani dai 18 ai 34 anni (55% concorde), mentre i più restii come immaginabile sono gli over 55. Ancora più interessante il dato che arriva sulla considerazione per i singoli elettorati: contrari alla maternità surrogata il 46% dagli elettori FdI, 30% per il resto della Lega, 29% Terzo Polo, 13% Pd e 26% M5s. Nettamente a favore invece con la pratica solo un elettorato in Italia, quello stesso che ha scelto come propria segretaria chi “incarna” l’agenda LGBTQ nel suo programma dei prossimi anni: il 70% degli elettori Pd segue la propria nuova leader Schlein nel voler mettere a tema anche pratiche controverse come l’utero in affitto.











