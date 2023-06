Sondaggi politici/ FdI tocca quota 30%, Pd scende al 19,8%. Giù M5s-Lega

Importanti novità quelle che arrivano dai sondaggi politici realizzati da Tecnè per l’agenzia Dire. Qualche aggiornamento significativo nelle intenzioni di voto degli italiani, ma ciò che non cambia è il primo partito del Paese, ovvero Fratelli d’Italia: il soggetto politico del premier Giorgia Meloni ha raggiunto la soglia del 30 per cento, staccando di dieci punti i rilavi del Partito Democratico. I dem, infatti, devono fare i conti con un leggero ribasso (-0,2 per cento), che porta il partito di Elly Schlein al 19,8 per cento.

Riforma pensioni 2023/ Il problema dei divari territoriali

Non se la passa meglio il Movimento 5 Stelle, anzi. I grillini guidati da Giuseppe Conte continuano a perdere terreno e si attestano al 15,4 per cento. Brutte notizie anche per la Lega, che passa dal 9 all’8,9 per cento. In rialzo invece gli alleati di Forza Italia, oggi all’8,3 per cento con un più 0,1%. Per quanto concerne l’ormai ex Terzo polo, Calenda cala e Renzi cresce: Azione è al 4,2 per cento, mentre Italia Viva si attesta al 3 per cento. Infine spazio a Verdi-Sinistra al 3,1 per cento e a +Europa con il 2,2 per cento.

Savoini: “Russiagate? Sinistra voleva colpire Salvini”/ “Se non sei del sistema ti fanno fuori”

Sondaggi sull’alluvione in Emilia-Romagna

Andiamo adesso a conoscere i risultati dei sondaggi politici di Quorum/YouTrend per Sky Tg24, incentrati sull’alluvione in Emilia-Romagna. Per il 60 per cento degli italiani il cambiamento climatico è la causa principale delle alluvione, mentre è di parere contrario il 35 per cento, con un 5 per cento di astenuti. I sondaggisti hanno poi chiesto se con regole più attente ci sarebbero stati meno danni in Emilia-Romagna: sì per l’84 per cento, perché avrebbe potuto limitare le esondazioni dei fiumi più grandi. Per l’11 per cento, invece, una cosa del genere era imprevedibile e totalmente fuori controllo. Nessuna risposta dal restante 5 per cento. Infine, un’alluvione come quella in Emilia-Romagna può succedere in altre regioni? Sì per più di otto italiani su dieci, per l’83 per cento per la precisione. No per il 13 per cento e nessuna risposta per il restante 4 per cento.

LEGGI ANCHE:

“Fondi Russia alla Lega? Finto scoop Espresso”/ LaVerità: “Tizian amico della ‘talpa’ al Metropol”

© RIPRODUZIONE RISERVATA