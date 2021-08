Sondaggi politici/ Federazione Cdx 26%, non piace a FI. Fiducia Governo Draghi al 63%

In vista della ripresa a pieno regime delle rilevazioni per le prossime Elezioni Amministrative del 3-4 ottobre, gli ultimi sondaggi politici stilati da Antonio Noto per l’Adnkronos si soffermano sulle trame interne al Centrodestra per la composizione della tanto chiacchierata “Federazione” tra Lega e Forza Italia.

«In politica è sempre così uno più uno non fa mai due, ma uno virgola cinque. Lega e Forza Italia uniti senza Fratelli d’Italia scontenterebbero comunque una parte di elettorato che non gradirebbe questo tipo di decisione andando nel non voto o scegliendo partiti concorrenti», spiega Noto all’agenzia Adnkronos sulle prime stime di sondaggi sulla potenziale federazione chiamata “Prima l’Italia”. Il neo-raggruppamento al momento raggiungerebbe il 25-26% dei consensi, con maggioranza di contrarietà in casa Forza Italia: «solo un elettore su due è favorevole all’unione dei due partiti». Le percentuali di scontenti addirittura salgono su scala territoriale: qui infatti il 63-65% dell’elettorato di Forza Italia al Sud non gradisce l’alleanza stretta, mentre è ben più accettata nelle regioni del Nord dove la collaborazione Lega-Forza Italia è presente da decenni. «Il Sud sarebbe certamente il territorio più critico per l’alleanza. Poi è chiaro che molto dipenderà anche da come si comunicherà sul partito unico. Può darsi che i demotivati di oggi diventino i motivati di domani», conclude Noto all’Adn.

SONDAGGI POLITICI SUL GOVERNO DRAGHI: FIDUCIA AL 63%, CROLLA NEL M5S

Secondo invece gli ultimi dati presentati da Livio Gigliato dell’Istituto Piepoli su Omnibus a La7 mostrano sondaggi in lieve calo a livello nazionale per il Governo Draghi: la fiducia ad oggi viaggia sul 63%, in linea con i dati di inizio agosto e fine luglio ma in calo rispetto al 67% del 29 giugno e il 65% del 16 luglio. Quello che emerge poi dagli stessi sondaggi Piepoli è che la fiducia nel Premier Draghi resta comunque molto alta – al 67% – mentre è sui partiti che si registra un lieve calo della fiducia generale: per quanto riguarda poi gli schieramenti politici e i propri elettori, il Centrosinistra stima all’81% l’operato dell’ex Presidente Bce, mentre è al 78% per gli elettori del Centrodestra. Chi si dice invece assai più scettico su Draghi sono i simpatizzanti del Movimento 5Stelle: qui il gradimento per il Premier ‘crolla’ al 63%.

