Sondaggi politici/ Fiducia Draghi al 51,7%. Omicron: per 50,8% troppo allarmismo

Novità degne di nota dai sondaggi politici di Termometro Politico. Iniziamo con le intenzioni di voto: in vetta alla classifica troviamo ancora Fratelli d’Italia, in crescita al 21,3%. Subito dietro troviamo il Partito Democratico, in calo al 20%, e la Lega al 19,2%. Il Movimento 5 Stelle non va oltre il 14,9%, mentre Forza Italia è in rialzo al 7,3%. Azione di Calenda scende al 3,5%, Sinistra Italiana è al 2,9%, mentre Italia Viva di Renzi è al 2,7%.

Passiamo adesso ai sondaggi politici su Mario Draghi. La fiducia nei confronti del primo ministro è in rialzo al 51,7%. Il 21,4% ha molta fiducia nei confronti dell’ex presidente della Bce, mentre il 30,3% abbastanza. Il 47,7%, invece, non ha fiducia: il 18,5% ne ha poca, il 29,2% per nulla. Il restante 0,6% ha preferito non rispondere al quesito.

SONDAGGI POLITICI: I DATI SUL COVID

Continuiamo il nostro viaggio tra i sondaggi politici di TP ed è tempo di conoscere il giudizio degli italiani sul trattamento riservato dai media alla variante Omicron. Ebbene, più di un italiano su due, il 50,8%, pensa che vi sia troppo allarmismo, si esagera la gravità della variante. Per il 23,4% l’informazione è piuttosto equilibrata, mentre per il 17,4% c’è stata una sottovalutazione della gravità del problema. Passiamo adesso all’ipotesi di tampone obbligatorio anche per i vaccinati per partecipare a grandi eventi o andare allo stadio: per il 16,2% è necessario per l’aggravamento della situazione sanitarie e considererebbe l’introduzione dell’obbligo di tampone anche per l’accesso a cinema e teatri. Per il 31,3% è probabilmente necessario ma deve essere uno strumento straordinario, limitato a grandi eventi e temporaneo. Il 50,8% è contrario: per il 29,5% si mina la fiducia nelle vaccinazioni, mentre per il 7,1% non v’è necessità e si rischia di peggiorare la crisi del settore del divertimento e del tempo libero. Per il 14,2%, infine, la misura non serve a nulla ed è la dimostrazione che i vaccini non proteggono dal Covid.

