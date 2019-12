Sondaggi politici/ Fiducia nelle istituzioni: solo 9% ne ha molta per i partiti

Il “XXII rapporto gli italiani e lo Stato” realizzato da Demos&Pi e Demetra per Repubblica scatta una fotografia eloquente riguardo la fiducia degli italiani nelle istituzioni. Solo il 9 per cento degli intervistati per il sondaggio ha molta-moltissima fiducia nei partiti politici italiani. E i dati su astensionismo e indecisi degli ultimi sondaggi politici parlano chiaro in tal senso. Non si arriva al doppio per il Parlamento (15%), la cui percentuale è peraltro inferiore a quelle delle banche (19%) e dello Stato in generale (22%). Sono le forze dell’ordine a incassare grande fiducia da parte dei cittadini: in questo caso si sale al 73%. Interessante anche il dato relativo a Papa Francesco, al 66%, migliore di quello incassato dal Capo dello Stato Sergio Mattarella, che invece è al 55%. Eppure la fiducia nella Chiesa è al 38 per cento, un dato comunque superiore a quello relativo alla magistratura (36%) e all’Unione europea (34%).

SONDAGGI (DEMOS&PI E DEMETRA): RIDUZIONE PARLAMENTARI, SARDINE E GRETA

Il sondaggio-rapporto del 23 dicembre realizzato da Demos&Pi e Demetra per Repubblica ha approfondito anche un altro tema, quello della riduzione dei parlamentari. Il 48% degli intervistati ha giudicato positiva la legge approvata nelle scorse settimane sulla riduzione del numero dei parlamentari italiani da 945 a 600. Il 38 per cento invece molto positiva. Non poteva mancare un approfondimento sulle Sardine. Nei giorni scorsi in diverse città italiane si sono tenute le manifestazioni di questo movimento. Se il 42 per cento non ha partecipato e non è d’accordo con queste iniziative, il 39 non ha preso parte alle manifestazioni ma si dice d’accordo con esse. Solo il 6 per cento degli intervistati afferma invece di aver partecipato alle manifestazioni delle Sardine. Più sentita è invece la crisi climatica. Il 68 per cento degli intervistati ha dichiarato che non ha partecipato nelle scorse settimane alle manifestazioni sui problemi dell’ambiente promosse dall’attivista svedese Greta Thunberg, i Fridays for Future, ma è d’accordo con le iniziative.

