Sondaggi politici/ Lega torna al 33%, crollo Pd-Renzi: M5s ‘fermo’, FdI al 10,5%

Negli ultimi sondaggi politici prima di Natale, la Lega di Matteo Salvini torna a crescere, forse anche inaspettatamente dopo il trend negativo di queste ultime settimane: il Carroccio dopo il congresso e l’addio definitivo alla “vecchia” Lega Nord di Bossi e Maroni, è tornato a recuperare consenso complice anche una prima lieve flessione di Fratelli d’Italia e il caso Gregoretti che con Salvini di nuovo “obiettivo” dei giudici fa crescere consenso attorno a sé. E così le intenzioni di voto Swg su La7 raccontano di una costante sofferenza dei partiti di Governo (cresce solo LeU) che, nonostante una Manovra incardinata e “passata” in Parlamento, si aprono ad un 2020 tutt’altro che «bellissimo» (cit. Conte), quantomeno per le previsioni della vigilia: Alitalia, Autostrade, giustizia e legge elettorale, solo per citare i punti principali dove Pd-M5s-Iv già hanno dimostrato di cedere consenso e perdere terreno elettorale nei confronti del Centrodestra. Così si conferma nei sondaggi politici di ieri sera, con la Lega tornata al 32,9% con balzo netto dello 0,7% in soli 7 giorni e un Pd che invece perde nettamente lo 0,5% in una settimana cruciale tra Manovra, Milleproroghe e Alitalia.

SONDAGGI SWG (23 DICEMBRE): SALE CALENDA, SCENDE RENZI

Chi resta fermo e “statico” è il Movimento 5 Stelle con i sondaggi politici Swg che danno Di Maio ancora al 15,7%, tutt’altro che “in forma” dopo la fuga di parlamentari verso la Lega e dopo lo scollamento tra la base e i vertici, nonostante lo sforzo da collante di Beppe Grillo. Frenata lieve per Giorgia Meloni che al 10,5% registra un passo indietro dello 0,2% su scala nazionale per la sua “creatura” Fratelli d’Italia: con i voti tornati più verso Salvini, soffre anche Forza Italia che indietreggia fino al 5,5% dopo l’ennesimo strappo Berlusconi-Carfagna, e può festeggiare solo perché il tallonatore (nei sondaggi ma anche nell’obiettivo comune di elettorato) Matteo Renzi perde terreno (lo 0,4%) e finisce al 4,7% dopo la profonda vicinanza a Forza Italia nella scorsa settimana. Giù Italia Viva, sale invece Carlo Calenda e la sua “Azione” al 3,3% con un +0,3% guadagnato in soli 7 giorni: bene LeU-Sinistra che balza fino al 3,7% su scala nazionale, assai meno bene Verdi al 2%, +Europa all’1,6% e Cambiamo di Toti all’1%. Astensione nei sondaggi Swg ancora altissima, in crescita nell’ultima settimana e finita a quota 40%: un dato che forse più di tutti racconta l’ultimo trend della politica nostrana.

