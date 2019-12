Sondaggi politici/ Fratelli d’Italia al 10%: boom di Meloni? Italiani “sovranisti”

I sondaggi politici delle ultime settimane hanno ormai delineato in maniera molto chiara una tendenza che vede Fratelli d’Italia, il partito di Giorgia Meloni, come quello in maggiore crescita rispetto a tutti gli altri. Il trend positivo dello schieramento sovranista alleato trova responso anche nei numeri dell’istituto Index Research, che nell’ultima rilevazione per Piazzapulita, il programma di Corrado Formigli in onda tutti i giovedì sera su La7, ha attribuito a Fdi il 9,8%, in aumento dello 0,6% rispetto alla scorsa settimana e ormai ad un’incollatura dalla soglia psicologica del 10% che secondo altri istituti di sondaggio il partito di Giorgia Meloni ha ormai superato stabilmente. Ma come si spiega questo boom? Fratelli d’Italia sembra al momento approfittare del lieve calo di consensi della Lega, dopo aver drenato molti voti da Forza Italia.

SONDAGGI POLITICI, MAGGIORANZA ITALIANI SOVRANISTA

Che questo sia il momento di Fratelli d’Italia e in generale della destra sovranista lo si può intuire anche da un sondaggio molto interessante svolto tra il 4 e il 5 dicembre da Termometro Politico? Alla domanda: “In particolare in questo momento lei è a favore al sovranismo come idea?” il 40,6% ha risposto “assolutamente sì, gli Stati non dovrebbero mai cedere sovranità in nessun caso”. Una percentuale minore, il 14,1%, ha detto di essere “favorevole al sovranismo solo perché non mi fido di Macron, Merkel e dei burocrati e banchieri europei”. Tra i contrari all’idea di sovranismo il 23,5% pensa che “bisogna cedere parte della sovranità, ma ci vuole un processo più democratico nella UE”, mentre il 18,1% non è per nulla sovranista perché “nella globalizzazione gli Stati possono sopravvivere solo creando realtà federali più grandi. Bisogna cedere sovranità”. Questi dati spiegano, almeno in parte, il boom di Fratelli d’Italia.

