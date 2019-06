SONDAGGI POLITICI/ Lega al 35%, centrodestra: tra Berlusconi e Meloni vince…

I sondaggi politici post-Elezioni Europee confermano l’esistenza di quel fenomeno che gli esperti sono soliti chiamare “effetto bandwagoning”, di fatto la tendenza di parte dell’elettorato a salire sul carro del vincitore. E dopo il voto continentale si può dire che il vincitore sia Matteo Salvini, se è vero che l’istituto Piepoli lo attesta al 35% dei consensi, in crescita di due punti e mezzo rispetto a 3 settimane fa. In seconda posizione il Partito Democratico si porta al 23,5, in crescita di un punto, mentre l’ascesa del MoVimento 5 Stelle, al 17,5%, è più contenuta (0,5%). In affanno Forza Italia, con Silvio Berlusconi all’8% in calo dello 0,8% delle Europee. Giorgia Meloni resta comunque alle spalle del Cavaliere, con Fratelli d’Italia che viene data dall’istituto Piepoli al 6%: +Europa e i Verdi, rispettivamente al 3 e all’1,5 per cento. (agg. di Dario D’Angelo)

SONDAGGI POLITICI, VOLA LA LEGA

Sondaggi politici, a tre settimane di distanza dalle Elezioni Europee 2019 il quadro politico si evolve e giungono importanti novità per i partiti di governo ed opposizione. Youtrend ha proposto la Supermedia dei sondaggi, basata su rilevazioni demoscopiche che accentuano alcune tendenze emerse recentemente dalle urne. Buone notizie per l’esecutivo Lega-M5s, che alle Europee aveva toccato il punto più basso dalle politiche del 4 marzo 2018 con il 52%: il dato aggregato in base agli ultimi sondaggi dà i due partiti di maggioranza sopra al 53%. Continua inesorabile la crescita della Lega di Matteo Salvini, che sale al 35,7%: +1,4% rispetto al voto del 26 maggio. Parte dell’elettorato, tra chi ha votato un altro partito e chi si è astenuto, sposerebbe la causa del Carroccio, scenario «di cui avevano goduto anche il Movimento 5 Stelle l’anno scorso e il Partito Democratico dopo le Europee 2014» spiega Youtrend.

SONDAGGI POLITICI, IMMUTATO IL DIVARIO TRA PD E M5S

Buone notizie anche per il Partito Democratico, protagonista del sorpasso sul M5s alle Elezioni Europee: i dem sono al 23,5%, +0,8% rispetto a tre settimane fa. Dopo il crollo vorticoso degli ultimi mesi, il Movimento 5 Stelle può tornare a sorridere: come il Pd, anche i grillini crescono dello 0,8%, attestandosi al 17,9%. Continua, invece, il declino di Forza Italia: il partito di Silvio Berlusconi scende sotto l’8%, perdendo un netto 1,2%. Youtrend evidenzia la grande crescita di Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, al 6,6% e sempre più vicino agli azzurri. Analizzando la situazione delle coalizioni, invece, lo scenario è molto simile a quello del 26 maggio: Centrodestra al 49%, Movimento 5 Stelle al 17,9% e Centrosinistra al 26,3%. Calano “altri”, ovvero tutti quei partiti non inseriti all’interno di coalizioni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA