Sondaggi politici/ Gradimento leader: Zaia (50%) stacca Salvini (37%). Il Governo…

Governo (e premier) in calo, gerarchie rinnovate nella Lega e crollo della fiducia nei confronti dell’Unione Europea: questo quanto emerge dai sondaggi politici di Demos per Repubblica. Partiamo dall’esecutivo, che deve fare i conti con una discesa importante – -8% – ma che può comunque contare sul sostegno del 63% degli intervistati. Calo simile anche per il premier Giuseppe Conte, che passa dal 71% al 64%. La gestione errata dell’emergenza coronavirus sembra aver pesato nel giudizio degli italiani.

E l’allarme sanitario sembra aver toccato duramente anche la Lega di Matteo Salvini: il Carroccio resta primo partito in Italia con il 26,6% – quasi 8 punti percentuali in meno rispetto alle elezioni Europee – ma il segretario federale deve affrontare la scalata nella gerarchia degli italiani (e del partito) del governatore del Veneto, Luca Zaia. Come evidenziato dal sondaggio di Demos, l’ex ministro dell’Agricoltura vanta oltre il 50% dei consensi. Staccato Salvini, fermo al 37% con il governatore della Lombardia, Attilio Fontana.

SONDAGGI POLITICI: CROLLA GIORGIA MELONI

Continuando il viaggio nel mondo dei sondaggi politici, in particolare del gradimento nei confronti dei leader, troviamo anche Luigi Di Maio al 37%, mentre Giorgia Meloni deve fare i conti con un passo indietro degno di nota: la leader di Fratelli d’Italia ha perso 12 punti percentuali rispetto all’ultima rilevazione e si attesta al 40%. Un punto percentuale in meno rispetto a Roberto Speranza: ministro della Salute premiato dal 41% degli intervistati. Infine, da segnalare il calo di Matteo Renzi (20%) e di Nicola Zingaretti (36%), mentre salgono nei sondaggi Emma Bonino (40%), Carlo Calenda (32%) e Silvio Berlusconi (35%).

Tra le istituzioni c’è da segnalare la fiducia nei confronti del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, appoggiato da tre italiani su quattro. Il settore dell’informazione trova l’approvazione degli italiani, mentre l’Unione Europea continua a non convincere: per la maggioranza degli italiani ha lasciato sola l’Italia in un momento di emergenza.



