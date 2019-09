Sondaggi Politici/ Intenzioni di voto: centrodestra al 46.3%, Pd + M5s al 43.3%

Torna l’appuntamento con i sondaggi politici, con l’obiettivo di meglio comprendere l’intenzione di voto degli elettori italiani in vista di una nuova ipotetica tornata elettorale. In base ad un sondaggio effettuato da Emg Acqua, poi diffuso dal programma di Rai Tre, Agorà, ancora una volta la Lega di Matteo Salvini si conferma essere il primo partito, con un grande vantaggio su tutti gli inseguitori. Il Carroccio verrebbe infatti votato dal 32.2 per cento degli elettori (in calo comunque di 0.9 punti), staccando il Partito Democratico, secondo a quota 20.3, con il Movimento 5 Stelle che invece scende a 18.7. Rispetto agli ultimi sondaggi cambia ben poco la situazione della Lega, mentre M5s e Pd sembrano contendersi la “medaglia d’argento”, alla luce anche del nuovo movimento fondato da Matteo Renzi, Italia Viva. E a proposito, secondo Emg Acqua, il nuovo partito dell’ex Premier verrebbe votato oggi dal 4.3% degli elettori, in crescita rispetto a sette giorni fa.

SONDAGGI POLITICI, LE INTENZIONI DI VOTO

Il quarto partito si conferma Fratelli d’Italia, con il 7.3 per cento, davanti a Forza Italia, al 6.8, e in continua perdita nelle ultime settimane. Sommando le varie preferenze del centrodestra, e ipotizzando un’unione fra il M5s e il Pd (con l’aggiunta di Italia Viva), la coalizione formata da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, totalizzerebbe il 46.3%, contro il 43.3% del gruppo di centro sinistra. Ora come ora, quindi, l’unico scenario possibile sembrerebbe proprio quello della grande coalizione, visto che sarebbe pressoché impossibile per il Pd e il M5s, in caso di “corsa” in solitaria, andare al governo. Vediamo anche un altro recente sondaggio, quello di Ixè, secondo cui il 49% degli elettori avrebbe fiducia nei confronti del presidente del consiglio Giuseppe Conte, davanti a Salvini a quota 34, e con la Meloni a 32. Seguono Zingaretti, Di Maio e Berlusconi, rispettivamente a 30, 27 e 18.

© RIPRODUZIONE RISERVATA