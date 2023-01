SONDAGGI POLITICI/ Leader, Meloni batte Conte. Primarie Pd: Bonaccini +20% su Schlein

I SONDAGGI POLITICI SULLA FIDUCIA DEI LEADER

Secondo gli ultimi sondaggi politici realizzati da Intwig tra il 12 e il 18 gennaio, non vi sono al momento “paragoni” tra la fiducia degli elettori nella figura della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e gli altri principali leader di partito in Italia. Rispecchiando il trend delle intenzioni di voto (qui tutti gli ultimi dati dei sondaggi politici Emg, ndr), la leader di FdI guida la “classifica” anche per quanto riguarda la fiducia nei leader.

Riforma pensioni 2023/ M5s: Governo ha creato "Discriminazione Donna"

Mixando il “molta fiducia” e “abbastanza fiducia” giudicato dagli elettori intervistati da Intwig, emerge come nei sondaggi politici “personali” Meloni ottiene il 44,9% contro il 39m6% del candidato alle Primarie Pd Stefano Bonaccini. Il leader M5s Giuseppe Conte non va oltre il 35,8% delle preferenze mentre il leader della Lega Matteo Salvini si ferma al 28%: concludono i sondaggi politici sulla fiducia nei leader l’altra candidata alle Primarie Elly Schlein con il 31,3%, Silvio Berlusconi con il 27,1%, Enrico Letta al 25,1%, Carlo Calenda al 24,2% e Matteo Renzi al 17,4%.

SPILLO/ Scholz e Prodi: quelle resistenze (eurosocialiste) alla guerra Nato

PRIMARIE PD: SONDAGGI POLITICI E CANDIDATI “FAVORITI”

Dopo il primo confronto in tv avvenuto ieri pomeriggio a “Mezz’ora in più” con tutti e 4 i candidati delle Primarie Pd ecco la situazione dei sondaggi politici in vista del voto previsto il 26 febbraio prossimo: la sfida tra Bonaccini, Schlein, De Micheli e Cuperlo vedrà un primo turno nei circoli e poi ai gazebo (con anche voto online per alcune categorie) con i primi due più votati dai tesserati Pd. Per quanto riguarda i sondaggi e i consensi al momento, a differenza dell’ultimo dato disponibile di Scenari Winpoll, la partita sarebbe molto meno aperta di quanto si possa pensare secondo i dati dei sondaggi politici Emg.

MELONI IN ALGERIA/ Energia e imprese, le carte "salva-governo" da spendere in Europa

Con interviste realizzate fino al 23 gennaio, i sondaggi parlano del Governatore Emilia Romagna Bonaccini in netto vantaggio con il 44% dei consensi tra gli elettori Pd: trend in crescita del 3% rispetto agli stessi sondaggi del 16 gennaio e soprattutto vantaggio sulla sua ev vicepresidente di ben 20 punti. Schlein al 24% infatti non sembra al momento poter competere per la vittoria finale al Congresso Dem: De Micheli al 9% e Cuperlo al 7% sembrano oggettivamente fuori dalla partita. Tornando per un attimo ai sondaggi politici Intwig, è stato chiesto per quali di questi temi ispiri più fiducia tra Bonaccini e Schlein: anche qui la “partita” non sembra esserci con il candidato Presidente emiliano in vantaggio su tutte le tematiche. “Dare nuova linfa al partito” vede Bonaccini al 53,4% di fiducia mentre Schlein al 46,6%; “Cambiare la classe dirigente Pd”, anche qui Bonaccini viene ritenuto più in grado di farlo, con il 58,4% delle preferenze; “Vincere le prossime Elezioni”, Bonaccini straccia Schlein con 73,1% contro 26,9%, così come “garantire l’unità del Pd” è a pieno titolo in mano al Presidente di Regione Emilia Romagna con il 71,8% dei consensi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA