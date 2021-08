Sondaggi politici/ Lega 21,7%, poi Pd (20,2%) e FdI (19%). Draghi, fiducia al 49,6%

Indicazioni degne di nota dai sondaggi politici di Ipsos. La rilevazione – effettuata per il Ppe (Partito Popolare Europeo) – segnala la Lega in vetta alla classifica: il partito guidato da Matteo Salvini si attesta al 21,7%. Subito dietro troviamo il Partito Democratico, quotato al 20,2%, mentre Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni è dato al 19%.

Sapelli: “Recovery? Nessuno rispetterà”/ “Ue non sarà come Grecia: consumi decisivi”

I sondaggi politici di Ipsos danno il Movimento 5 Stelle al 14,5%, a debita distanza dal trio di testa, mentre Forza Italia di Silvio Berlusconi è all’8,5%. Liberi e Uguali, formazione composta da Sinistra Italiana e Articolo 1, è al 3,3%, mentre +Europa al 2,5%. Azione di Carlo Calenda si attesta al 2,3%, mentre Italia Viva è sotto il 2%: il partito di Matteo Renzi non va oltre l’1,9%. Da non sottovalutare il dato degli astenuti, fissato al 35%.

Semestre bianco Mattarella, cos’è/ Cosa succede nei 6 mesi verso elezione Quirinale

SONDAGGI POLITICI: I DATI DI TP

Torniamo adesso ai dati di Termometro politico. I sondaggi politici hanno fatto il punto della situazione sulla fiducia in Mario Draghi e c’è da annotare un nuovo ribasso, probabilmente legato alle scelte governative sul green pass. Il gradimento nei confronti del premier si attesta sotto il 50%, per la precisione al 49,6%: il 19,7% ha molta fiducia, il 29,9% abbastanza. Il 49,1% non ha fiducia: il 21,3% ne ha poca, il 27,8% nessuna. Una riflessione anche sul vaccino anti-Covid ai bambini con meno di 12 anni: il 44,8% è d’accordo, è giusto proteggere tutti. Il 35,7% è a favore dei vaccini per adulti e fragili, ma non per i più piccoli. Il 13% invece è contrario ai vaccini per tutti. Il restante 6,5% ha preferito non rispondere.

LEGGI ANCHE:

Fabio Dragoni: "Renzi pronto a far saltare Letta"/ "Mattarella minaccia dimissioni…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA