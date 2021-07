Sondaggi politici/ FdI (20,8%) scavalca la Lega (20,4%), stabili Pd-M5s

La maggioranza degli italiani è a favore dell’obbligo di green pass per insegnanti e studenti in vista della riapertura della scuola: questo quanto confermano i sondaggi politici di Termometro politico. Il 51,6% sostiene che è l’unico modo per riprendere la scuola in sicurezza, mentre il 13,7% è a favore ma solo per gli insegnanti. Per il 28% non è la scelta ideale: il green pass non dovrebbe essere chiesto né a scuola né in altri luoghi. Infine, 4,6% è a favore del green pass in generale ma non per la scuola.

I sondaggi politici di Termometro politico hanno poi fatto il punto della situazione sul pensiero degli italiani sulla ripresa della didattica in aula in programma a settembre. Il 15,1% è convinto che la dad non sarà più usata, mentre il 33,7% sostiene che dipenderà dai contagi. Per il 28,8%, invece, dipenderà soprattutto dal grado di vaccinazione di insegnanti e studenti. Pessimista il 18,7%: questa fetta di intervistati ritiene che alla fine per vari motivi si ricorrerà in gran parte alla dad.

SONDAGGI POLITICI: LE INTENZIONI DI VOTO

Passiamo adesso ai sondaggi politici sulle intenzioni di voto degli italiani e, come sempre, non mancano le novità. Termometro politico segnala il sorpasso di Fratelli d’Italia ai danni della Lega: il partito di Giorgia Meloni si attesta al 20,8%, mentre il Carroccio di Matteo Salvini è al 20,4%. Stabili Partito Democratico e Movimento 5 Stelle: i dem sono quotati al 19,8%, mentre i grillini non vanno oltre il 15,9%. Forza Italia guadagna terreno e si porta al 6,2%, mentre c’è grande movimento tra i partiti minori di Centrosinistra: La Sinistra è al 3,1%, Azione di Carlo Calenda al 3 % e Italia Viva di Matteo Renzi al 2,9%. +Europa non va oltre l’1,5%, esattamente come i Verdi, mentre il Partito Comunista conferma il suo 1%.

