Sondaggi politici/ Lega 26%, Pd 20%, M5s fermo: Conte 63% nonostante Stati generali

Nei sondaggi politici della settimana spuntano due dati in “controtendenza”: la Lega di Matteo Salvini per Noto Sondaggi sarebbe al 28,5% mentre per Ixé Cartabianca il dato scenderebbe fino al 23,8%. È il dato-simbolo di una stagione politica ancora difficile da decifrare, con l’emergenza Covid che probabilmente renderà difficile le previsioni con l’avvicinarsi delle prossime scadenze elettorali a settembre: nel frattempo, la Openmedia della settimana (fornita come sempre da Open Online con la stima “mediata” delle intenzioni di voto degli istituti Swg, Ixé, Noto, Tecné, Emg, Ipsos e Termometro) mostra per l’appunto il Carroccio come primo partito nel Paese con il 25,9% dei consensi, staccando di molti punti il Partito Democratico indietreggiato fino al 20,3%.

Non fa meglio il principale alleato di Governo dei dem, il M5s al 16,1% che pure resiste in maniera stabile dopo le crisi interne e la perdita di altri parlamentari passati alla Lega e al Gruppo Misto. Al quarto posto in lieve frenata Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, con il 14,7% che comunque permette di rimanere secondo partito stabile nel Centrodestra e costante “minaccia” per il superamento del Movimento 5 Stelle a livello di consensi nazionali.

SONDAGGI IPSOS (27 GIUGNO): CONTE RISALE DOPO GLI STATI GENERALI

Nella seconda parte della Openmedia i sondaggi politici della settimana che si sta per concludere vedono infine Forza Italia calare fino al 6,9%, Italia Viva di Matteo Renzi non oltre il 3,3%, Azione Calenda in crescita al 2,7%, La Sinistra al 2,6%, Verdi al 1,9% e da ultimo Più Europa all’1,7%. Prendendo invece uno degli ultimi sondaggi politici espressi in settimane, quelli di Nando Pagnoncelli-Ipsos per Il Corriere della Sera, emerge un dato molto interessante circa la figura del Premier Giuseppe Conte nel momento di massima tensione interna alla maggioranza per la mancanza di accordi praticamente su tutti i dossier principali.

Ebbene, secondo i sondaggi Ipsos al netto del fallimento degli Stati generali (considerati positivi solo dal 35% degli intervistati) il Presidente del Consiglio vede comunque crescere la fiducia nel suo operato dal 61 al 63% di gradimento: Meloni stabile al secondo posto con il 36% delle stime, il Ministro della Salute Roberto Speranza supera invece Matteo Salvini (35% e 33% rispettivi), davanti a Dario Franceschini con il 29% dei consensi. Tra gli altri leader protagonisti della fase emergenziale Covid-19 troviamo la Ministra dell’Agricoltura Teresa Bellanova al 25%, Nicola Zingaretti e Silvio Berlusconi pari al 24%, il vice segretario Pd Andrea Orlando e Vito Crimi al 19%, chiude Matteo Renzi con il 12% dei sondaggi personali.



