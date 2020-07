Sondaggi politici/ Lega 26%, Pd oltre 21%, M5s ko: crisi, 56% italiani senza ferie

Mentre il Governo è impegnato a dirimere i prossimi decreti e piani di rilancio non senza difficoltà – costante è la guerra M5s-Pd-Italia Viva – i sondaggi politici Demopolis emersi in questa ultima settimana tra giugno e luglio non sorridono granché per le forze di maggioranza ma nemmeno per il Centrodestra: la Lega infatti resta al 26% e non cresce più, con il 31% dello scorso febbraio che sembra lontani anni luce. Non fa meglio il Pd che resta in scia con il 21,2% dei consensi e impegnati nella sfida a distanza con il Movimento 5 Stelle per la leadership all’interno del Governo: i grillini perdono ancora terreno, seppure lieve, fermandosi al 15,8% appena davanti da Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni che con il 15% insidia la compagine pentastellata. Chiude l’area di Centrodestra una Forza Italia al 6% che vive i giorni del presunto “scandalo sentenza Berlusconi” e che potrebbe recuperare consenso magari già dalle prossime rilevazioni di sondaggi elettorali.

SONDAGGI NOTO (24 GIUGNO): GLI ITALIANI E LA CRISI

Chiudono le intenzioni di voto dei sondaggi politici Demopolis LeU-Sinistra Italiana al 3,4%, Italia Viva di Matteo Renzi al 3,3% e Azione Calenda al 2,5% su scala nazionale. A rappresentare uno snodo particolarmente attinente all’attualità per tutto il Paese ci pensano invece i sondaggi di Noto per Il Sole 24 ore che provano ad indagare gli effetti della crisi con l’estate ormai iniziata: il 56% dei rispondenti al sondaggio non andrà in ferie quest’anno tra timori per il Covid e crisi economica profonda in cui versano molte famiglie. Il 16% degli italiani ha registrato ricavi pari ad oltre la metà dei compensi rispetto a quanto riceveva prima del lockdown, mentre un altro 20% dichiara di aver visto una riduzione delle entrate del 30%: solo il 21% ammette di non avere problemi di liquidità ma ad esempio l’11% dichiarata di aver già consumato tutti i risparmi mentre il 12% dice che i soldi potranno durare solo fino a fine agosto. Per tutti questi motivi, il 46% degli italiani intervistati da Noto prevedono futuro peggiore di oggi, il 36% parla di “crisi moderata” e solo l’11% è ottimista per il Paese.



