Bonus vacanze da oggi 1 luglio 2020/ Sconto 500 euro: come fare domanda e beneficiari

Dopo tanto parlare e dopo le critiche sollevate dal mondo del turismo per la mancanza di provvedimenti incisivi per contestare quella che si attende come la peggiore estate degli ultimi 50 anni, dal 1 luglio scatta il bonus vacanze con le domande che possono essere richieste qualora si scelga l’Italia come meta dell’estate 2020. L’incentivo studiato dal Governo è pensato per le famiglie e i lavoratori italiani che prenoteranno in strutture del Bel Paese fino al 31 dicembre 2020 con un accesso allo “sconto” che non risulta però di immediata semplicità: può accedere al bonus vacanze chiunque abbia un reddito Isee inferiore ai 40mila euro, con l’importo che varia a seconda del proprio nucleo familiare. 150 euro per i single, 300 euro per le coppie e 500 per i nuclei composti da almeno tre persone: si potrà richiedere il bonus vacanze per il pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico-ricettive, agriturismi e bed & breakfast. Secondo quanto stabilito dal Governo nell’ultimo Decreto Rilancio il bonus oltre ad essere spendibile solo in Italia deve essere speso in un’unica soluzione e proprio su questo punto sono piovute tante delle critiche di sigle turismo e degli stessi esercenti.

BONUS VACANZE: COME FARE DOMANDA

Per poter far domanda ufficiale di bonus vacanze 2020 occorre in primo luogo scaricare l’app IO dei servizi pubblici, ma per l’accesso serve lo Spid o la carta d’identità elettronica (CIE 3.0), previo ulteriore possesso di una Dsu in corso di validità da cui risulti un indicatore Isee sotto i 40mila euro. A quel punto, seguendo le indicazioni dell’app, verrà Qr-code da spendere presso strutture ricettive turistiche italiane: l’80% del bonus verrà erogato sotto forma di sconto in fattura diretto, mentre il restante 20% come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi. Per questo motivo, le spese vanno documentate con fattura, ricevuta o scontrino che riportino il codice fiscale del beneficiario. Ulteriore norma imposta dal Dl Rilancio del Governo, ogni cittadino per poter usufruire del Bonus Vacanze 2020 deve prenotare direttamente alla struttura, senza utilizzare piattaforme digitali, fatta però eccezione per quelle delle agenzie di viaggio e dei tour operator.



