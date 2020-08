Sondaggi politici/ Lega 26,2%, calo Pd al 21%: su M5s verso Referendum, Meloni 14,4%

Con la ripresa della politica anche in Parlamento, ripartono i sondaggi politici nazionali: ieri Demos di Repubblica aveva evidenziato il calo di Salvini ad un anno dalla caduta del Governo Conte-1, oggi i nuovi sondaggi Bidimedia (pubblicati il 29 agosto, ndr) certificano il calo della Lega anche se rimanendo il primo partito d’Italia oltre il 26%. I nuovi dati evidenziano il Carroccio al 26,2% su scala nazionale, segue in ulteriore calo anche il Partito Democratico (-0,4%, stessi voti persi anche da Salvini) al 21%: il polo “liberale” non va certo meglio, con la sola Forza Italia in lieve rialzo rispetto ai sondaggi politici di fine luglio. Berlusconi al 6,1% (+0,2%) cresce, non altrettanto invece Matteo Renzi, Calenda, Toti e Più Europa: il terzo partito del Paese ad oggi è il Movimento 5 Stelle che con il 15,2% vede crescere dello 0,2% il proprio consenso avvicinandosi al Referendum sul taglio dei parlamentari. Bene ancora Fratelli d’Italia con la Meloni che guadagna ancora lo 0,3% e sale al 14,4% nazionale.

SONDAGGI BIDIMEDIA (29 AGOSTO): CALO RENZI, RISALE LEU

Nelle restanti intenzioni di voto dei sondaggi politici Bidimedia, si segnala per l’appunto la decrescita del potenziale aggregato di partiti centristi-liberali: Italia Viva di Matteo Renzi non va oltre il 3,1% su scala nazionale, perdita secca dello 0,4%, ma non va meglio Azione di Calenda al 2,4% (-0,2%). Liberi e Uguali di Speranza e Fratoianni cresce ancora e si piazza al 3% (+0,4%) mentre tra gli altri piccoli partiti è Europa Verde a svettare con l’1,6% davanti a Più Europa all’1,5%. Chiudono le intenzioni di voto, Partito Comunista all’1%, Popolo della Famiglia di Adinolfi allo 0,9%, Svp-UV allo 0,5%, Cambiamo! di Giovanni Toti allo 0,4%, con l’affluenza in calo al 61% e gli indecisi “fermi” al 15%. «Segnaliamo che BiDiMedia non rileva particolari boom di nuove formazioni, come Italexit di Paragone», commenta a margine dei nuovi sondaggi politici espressi il 29 agosto 2020.



