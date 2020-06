Sondaggi politici/ Lega 26,8%, sale M5s: con lista Conte al 15%, crollo Pd al 15,1%

Pubblicità

Come ogni giovedì è la trasmissione Agorà nella mattina di Rai 3 a presentare gli ultimi sondaggi politici della settimana con una novità importante vista già nelle recenti rilevazioni di altri istituti demoscopici: la “fantomatica” lista Conte che nei prossimi mesi, qualora dovessero succedere sconvolgimenti in atto nel Governo, potrebbe sbarcare per provare a riunire un gruppo di “moderati-progressisti” sulla scena nazionale. Ma andiamo con ordine, ovvero le intenzioni di voto “canoniche” senza l’input della presenza di Conte: ebbene, nella settimana dell’inizio degli Stati Generali sull’economia va male il Centrodestra che con Lega e Fdi cala nei sondaggi dopo aver declinato l’invito al dialogo a Villa Pamphili nella giornata di domani.

26,8% per il partito di Salvini che perde lo 0,4% rispetto alla scorsa settimana, ancora primo partito, ma in calo rispetto al Movimento 5 Stelle che è l’unico tra quelli di “testa” a recuperare voti in questa ultima settimana. 16% (+0,2%) per il M5s, -0,3% per il partito di Giorgia Meloni, anche lei in calo al 14,2% dopo il boom della scorsa settimana. Male però anche il Pd che scende al 20% perdendo lo 0,3% su scala nazionale: risale Forza Italia al 7%, buono “stacco” per Italia Viva che con lo 0,4% torna a quota 5%, unico partito “in forma” del Governo giallorosso negli ultimi 7 giorni.

Pubblicità

SONDAGGI EMG (11 GIUGNO): FIDUCIA LEADER

A completare le intenzioni di voto dei sondaggi politici Emg troviamo poi Azione Calenda al 3% (+0,4%), La Sinistra al 2,1%, Europa Verde all’1,6%, Più Europa all’1,4%. Se invece si prendesse in esame, con gli stessi partiti e gli stessi intervistai, la presenza di una “lista Conte”, gli italiani vedrebbero cambiare e non poco le proprie intenzioni di voto. Al netto del «partito a mia insaputa, io non ho partiti» detto ieri dal Premier Conte in una conferenza stampa fuori da Palazzo Chigi, ci sarebbe un 15% di cittadini pronti ad appoggiarlo, entusiasti dopo la gestione dell’emergenza Covid-19.

A questo punto, la Lega calerebbe fino al 25,6% ma è soprattutto Pd e Movimento 5 Stelle a perdere moltissimo della propria base elettorale: dem al 15,1%, grillini al 10,7%, Fratelli d’Italia al 13% e Forza Italia al 6,1%. Renzi perderebbe un punto percentuale (4%), Azione al 2,7%, La Sinistra al 2,1%, Europa Verde all’1,5% e Più Europa rimarrebbe all’1,4%. Chiudendo i sondaggi politici Emg di questa settimana, il “tema Conte” ritorna anche nella fiducia dei singoli leader protagonisti della crisi Covid: Premier al 43%, seguito da Meloni al 36%, Salvini al 24%, Zingaretti al 23%, Calenda al 21%, Di Maio al 20%, Berlusconi al 19%, Toti al 17%, Renzi al 15% e Vito Crimi all’11%.

Pubblicità

Fantapolitica? Cosa succederebbe se scendesse in campo un partito di Conte? Abbiamo sondato… 🗳️#agorarai #sondaggi a cura di @FabrizioMasia1 pic.twitter.com/Fzxg3QTcDe — Agorà (@agorarai) June 11, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA