Sondaggi politici/ Lega 28,5%, FdI davanti a M5s: Conte-Ue, per 40% “grave cedimento”

Pubblicità

Il Movimento 5 Stelle torna a crescere, anche grazie all’effetto Premier Conte sui sondaggi politici, ma non riesce a superare Fratelli d’Italia che in aumento di voti riesce a rimanere davanti di mezzo punto percentuale: i sondaggi Tecné per l’Agenzia Dire fotografano ad oggi una situazione alquanto ingarbugliata per le intenzioni di voto e i consensi dei singoli partiti. Il Centrodestra resta la forza con il 50% dei consensi nel paese votante (resta sempre fuori il 30% di italiani che si astiene/è indecisa) ma la Lega ha meno forza d’impatto, con FdI e Fi che restano in piedi con specialmente la Meloni che avanza sempre di più in fiducia e potere all’interno della coalizione: i dati numerici dicono che nel pieno dell’emergenza coronavirus la Lega di Salvini flette ancora il proprio consenso e in una settimana perde lo 0,5% arrivando al 28,5%, comunque primo partito d’Italia ancora per distacco. Segue il Pd al 21,8% stabile rispetto al 3 aprile scorso, mentre la Meloni sale al 14,5% rimanendo davanti al 14,1% del M5s, cresciuto dello 0,4% in una settimana. al quinto posto troviamo Forza Italia al 7%, in lieve aumento dello 0,1% in 7 giorni.

Pubblicità

SONDAGGI SWG (13 APRILE): L’IMPATTO UE IN ITALIA

Chiudono le intenzioni di voto dei sondaggi politici Tecné le altre due forze del Governo Conte-2, Italia Viva e LeU: per il partito di Renzi, la crisi è costante e il 2,8% è ormai un dato “fisso”, raggiunto dalla Sinistra di Speranza e Fratoianni. Infine, Verdi all’1,8%, Azione Calenda all’1,7%, Più Europa all’1,5% sono gli altri risultati dei partiti in “classifica”. Altro sondaggio e altro dato, non meno importante, arriva dalle analisi di Swg per TgLa7: qui si è cercato di analizzare la complessa settimana appena andata in archivio con il mezzo accordo in Eurogruppo tra i vari Paesi Ue per le forme di aiuto contro il coronavirus. Niente Eurobond e sì al Mes “light”, secondo gli italiani la firma messa da Conte e Gualtieri è un «grave cedimento» dando così ragione alle tesi di Lega e FdI (ma anche di parte del M5s) contro il Presidente del Consiglio. Il 30% ritiene che invece il compromesso trovato sia «tutto sommato accettabile» mentre il 26% si dice ancora indeciso e attende di vedere cosa uscirà dal Consiglio Ue del prossimo 23 aprile dove avverrà la resa dei conti europea.



© RIPRODUZIONE RISERVATA