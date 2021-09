Sondaggi politici/ Lega al 20,5%, Pd a -0,5%. Draghi, gradimento al 66%

Novità decisamente interessanti quelle che ci arrivano dai sondaggi politici di Ipsos per il Corriere della Sera. A differenza di molti altri istituti, quello di Nando Pagnoncelli segnala la Lega di Matteo Salvini in vetta alla classifica di gradimento: il Carroccio è quotato al 20,5%, in calo dello 0,6% rispetto a luglio. Subito dietro c’è il Partito Democratico: i dem di Enrico Letta si attestano al 20%, in ribasso dello 0,9%.

Luca Zaia, stoccata a Salvini/ "Linea vincente dentro Lega è quella dei governatori"

Solo terzo posto per Fratelli d’Italia nei sondaggi politici di Ipsos per il Corriere: il partito di Giorgia Meloni passa dal 19% al 18,8%. Lieve ribasso anche per il Movimento 5 Stelle: -0,1%, grillini al 17%. Buon balzo in avanti per Forza Italia: gli azzurri guadagnano l’1,2% e volano all’8,2%. Tra i partiti minori segnaliamo Italia Viva di Matteo Renzi al 2,2%, +Europa al 2,1% e Azione di Calenda e Sinistra Italiana al 2%. In fondo alla classifica Europa Verde – Verdi all’1,3% e Articolo Uno – MDP all’1%.

Conte/ “Obiettivo M5s stringere progetti col Pd, ma ci sono condizionamenti locali"

SONDAGGI POLITICI: I DATI DI IPSOS

Passiamo adesso ai sondaggi politici sul governo. L’esecutivo di unità nazionale vanta il 61% di gradimento, in calo di quattro punti percentuali rispetto a luglio. Stesso ribasso per Mario Draghi, il premier si attesta al 66%. Ipsos ha poi chiesto agli italiani un giudizio sui prossimi sei mesi e c’è un moderato ottimismo. Per il 35% la situazione economica del Paese migliorerà, mentre per il 28% peggiorerà. Per il 29%, invece, resterà invariata, il restante 8% ha preferito non rispondere al quesito.

LEGGI ANCHE:

Massimo D'Alema: "Talebani terroristi? Stupidaggine"/ "Movimento politico come Hamas"

© RIPRODUZIONE RISERVATA