Sondaggi politici/ Lega al 20,6%, FdI in pressing a -0,1%. M5s crolla sotto il 15%

Arrivano importanti aggiornamenti dai sondaggi politici di SWG per Tg La7. La Lega torna in vetta alla classifica: dopo lo storico sorpasso di una settimana fa, Fratelli d’Italia torna al secondo posto. Il Carroccio guidato da Matteo Salvini passa dal 20,3% al 20,6%, mentre il partito guidato da Giorgia Meloni perde lo 0,2% e si porta al 20,5%.

I sondaggi politici di SWG segnalano un lieve ribasso per il Partito Democratico, dal 18,8% al 18,7%, mentre il Movimento 5 Stelle perde ben due punti percentuali in una settimana: i grillini si attestano al 14,6%. Forza Italia resta stabile al 7%, mentre Azione di Carlo Calenda raggiunge il 4% (+0,1%). Tra i partiti minori di Centrosinistra troviamo MDP Articolo 1 al 2,7% (+0,4%), Italia Viva di Matteo Renzi al 2,5% (+0,4%), Sinistra Italiana al 2,4% (-0,3%). In fondo alla classifica troviamo +Europa al 2,1% (+0,3%), Verdi all’1,8% (+0,3%) e Coraggio Italia all’1% (=).

SONDAGGI POLITICI: I DATI SU PREMIER E GOVERNO

Dopo aver analizzato le intenzioni di voto, è tempo di passare ai sondaggi politici di Tecnè per l’Agenzia Dire. Il noto istituto ha fatto il punto della situazione sul gradimento nei confronti del governo e di Mario Draghi. Partiamo dall’esecutivo di unità nazionale, che attraversa un ottimo momento. Se la fiducia era sotto il 50% appena un mese fa, oggi è al 55%: in trenta giorni la crescita è stata di sette punti percentuali. Notizie altrettanto positive per il primo ministro: il gradimento degli italiani nei confronti di Mario Draghi è al 65%, 2,7% in più rispetto a sette giorni fa.

