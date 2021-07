Sondaggi politici/ Lega al 21,1%, Pd a -0,2%, giù FdI. Crolla Renzi: Iv all’1,5%

Dopo aver analizzato i dati di SWG, è tempo di andare a scoprire gli ultimi sondaggi politici di Ipsos per il Corriere della Sera. Partiamo dal gradimento nei confronti del governo, che deve fare i conti con qualche passo indietro: si passa dal 69% di giugno al 65% di oggi. In lieve ribasso anche la fiducia nei confronti del premier Mario Draghi: dal 71% al 70%.

Passiamo adesso ai sondaggi politici di Ipsos sulle intenzioni di voto degli italiani. In vetta alla classifica troviamo la Lega, che recupera terreno dopo un periodo negativo: il Carroccio è al 21,1%, +1% rispetto alla precedente rilevazione. Partito Democratico in pressing: dem dal 19,7% al 20,9%. Battuta d’arresto per Fratelli d’Italia, che perde lo 0,4% e si attesta al 19%. Il Movimento 5 Stelle è al 17,1% (+0,6%), mentre Forza Italia è al 7% (-0,9%). Azione di Calenda è al 2,5%, seguito da Sinistra Italiana al 2%, +Europa al 2% e Europa Verde – Verdi all’1,7%. Brutte notizie per Italia Viva e Articolo Uno – MDP, rispettivamente all’1,5% e all’1,2%.

SONDAGGI POLITICI: I DATI SUL COVID

Proseguiamo il nostro viaggio nei sondaggi politici grazie ai dati di Piepoli per Studio 24 di Rainews24. L’istituto ha fatto il punto della situazione sull’emergenza coronavirus, l’aumento dei contagi preoccupa gli italiani in vista delle vacanze: il 69% teme uno scenario simile a quello del 2020. E c’è grande consenso sull’ipotesi di obbligo vaccinale: il 70% a favore, spiccano gli elettori di Centrosinistra (83%), mentre il 27% è contrario. Grande preoccupazione è legata alla variante Delta, che ha causato il rialzo importante di casi positivi: più di tre italiani su quattro, il 76% per la precisione, conferma di temere la variante del Covid arrivata dall’India.

