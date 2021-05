Sondaggi politici/ Lega al 21,9%, Pd in pressing al 20,9%. Gradimento Draghi -4%

Diminuisce sempre di più il divario tra Lega e Partito Democratico. Questo quanto rivelano i sondaggi politici di Ipsos per il Corriere della Sera. Il partito guidato da Matteo Salvini continua a perdere terreno: il Carroccio passa dal 22,5% al 21,9%. In rialzo, invece, il partito di Enrico Letta: i dem guadagnano lo 0,6% e si portano al 20,9%. Il gap è rappresentato da un 1%.

“Diritto alla maternità sia centrale nel Pnrr”/ Mara Carfagna “Troppe donne al sud..”

Ottimo balzo in avanti per Fratelli d’Italia: i sondaggi politici di Ipsos quotano il partito di Giorgia Meloni al 18,9%, +1,7% rispetto alla precedente rilevazione. Netto passo indietro per il Movimento 5 Stelle: i grillini perdono il 2% e si attestano al 16%. Forza Italia in rialzo dello 0,4%, azzurri all’8%, mentre tra i partiti minori di Centrosinistra troviamo Azione di Carlo Calenda al 2,8% (+0,4%), Sinistra Italiana al 2,2% (+0,2%), Italia Viva al 2% (-0,2%). Infine troviamo +Europa e Europa Verde – Verdi all’1,3%.

ENRICO LETTA: "CON SALVINI TORNEREBBE IL LOCKDOWN"/ "Agisce da irresponsabile"

SONDAGGI POLITICI: IL GRADIMENTO DEI LEADER

I sondaggi politici di Ipsos per il Corriere della Sera non portano ottimi aggiornamenti per Mario Draghi. Se il gradimento nei confronti del governo resta stabile al 56%, è in netto calo la fiducia nei confronti del premier: dal 62% di fine marzo al 58% di oggi, un ribasso del 4%. Passiamo adesso ai sondaggi politici sul gradimento dei leader: in vetta alla classifica troviamo Giuseppe Conte con il 55%, in calo di due punti percentuali. Subito dietro troviamo Giorgia Meloni al 37% (=) e Roberto Speranza al 36% (-3%). Enrico Letta perde il 3% e si attesta al 30%, esattamente come Matteo Salvini (-2%). Silvio Berlusconi e Carlo Calenda sono quotati al 28%, mentre Giovanni Toti scende dal 27% al 23%. Infine spazio a Nicola Fratoianni al 22% (-3%), Angelo Bonelli al 19% (=), Vito Crimi al 19% (+2%), Maurizio Lupi al 14% (-3%) e Matteo Renzi al 10% (-1%).

LEGGI ANCHE:

VACCINI E GIORNALI/ Perché quando la Lombardia è prima la notizia va nascosta?

© RIPRODUZIONE RISERVATA