Sondaggi politici/ Lega al 22,2%, FdI sorpassa M5s. Pd al 16,9%

Dopo aver esaminato i dati di BiDiMedia, è tempo di andare a conoscere i nuovi sondaggi politici di Emg per Agorà. Partiamo dalle intenzioni di voto, che ci offrono delle interessanti novità: primo partito d’Italia si conferma la Lega di Matteo Salvini, in crescita dal 22,1% al 22,1%. Al secondo posto troviamo Fratelli d’Italia, che scavalca il Movimento 5 Stelle.

In base ai sondaggi politici di Emg, il partito di Giorgia Meloni guadagna lo 0,9% e si attesta al 18,5%, mentre i grillini registrano un ribasso dello 0,6% e sono quotati al 18,4%. Solo quarto posto per il Partito Democratico, che cresce dello 0,1% e si porta al 16,9%. Stesso tasso di crescita per Forza Italia, dato al 6,9%. Infine, tra i partiti minori di Centrosinistra, troviamo Italia Viva di Matteo Renzi al 4% (-0,1%) e Azione di Carlo Calenda al 3,3% (+0,1%).

SONDAGGI POLITICI: I DATI DI EMG

I sondaggi politici di Emg per Agorà segnalano la crescita della fiducia nei confronti del governo: dal 42% al 43%. Viceversa, in calo il dato dei negativi sull’operato dell’esecutivo, oggi al 48% (-1%). Il restante 9% ha preferito non rispondere. Passiamo adesso al gradimento dei leader: in cima alle preferenze troviamo il premier Mario Draghi al 52% (+1%). Subito dietro troviamo Giorgia Meloni al 44% (+1%) e Giuseppe Conte al 39% (-1%). Luca Zaia stabile al 38%, esattamente come Stefano Bonaccini al 37% e Matteo Salvini al 34%. Enrico Letta sale al 31% (+1%), Silvio Berlusconi resta al 28%, mentre Roberto Fico è al 26% (+1%). Giovanni Toti e Nicola Zingaretti sono al 25%, mentre Carlo Calenda in rialzo al 24% (+1%). In fondo alla classifica troviamo Roberto Speranza al 23% (+1%), Luigi Di Maio al 19% (=), Matteo Renzi al 14% (=) e Vito Crimi al 10% (=).

