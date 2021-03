Sondaggi politici/ Lega al 22,3%, M5s sale al 18,8%. Crisi Pd: per 46% colpa di Renzi

Archiviati i dati di Demopolis, andiamo a scoprire i sondaggi politici di Demos per Repubblica. In vetta alla classifica troviamo la Lega di Matteo Salvini: il Carroccio perde lo 0,5% rispetto a un mese fa e si attesta al 22,3%. Ottimo balzo in avanti del Movimento 5 Stelle, che guadagna il 3,5% e scavalca il Pd, a sua volta in calo del 3,7%: i grillini sono al 18,8%, i dem al 17,2%.

Subito dietro attenzione a Fratelli d’Italia: il partito guidato da Giorgia Meloni continua il suo percorso di crescita esponenziale e si porta al 17% (+0,1%). Forza Italia passa dal 7,8% all’8,3%, mentre tra i partiti minori di Centrosinistra troviamo Leu e La Sinistra al 4,5% (+1,3%), Azione di Carlo Calenda al 2,3% (-0,5%), Italia Viva di Matteo Renzi al 2,1% (-0,6%) e +Europa al 2% (=). Gli altri partiti rappresentano il restante 5,5% di elettorato.

SONDAGGI POLITICI: I DATI SULLA CRISI PD

I sondaggi politici di Demos per Repubblica hanno poi fatto il punto della situazione sulla crisi del Partito Democratico. Come vi abbiamo raccontato, Nicola Zingaretti ha lasciato la poltrona da segretario ed al suo posto è stato eletto il rientrante Enrico Letta. Ma cosa ne pensano gli elettori dem? Per il 46% chi ha maggiori responsabilità della crisi è Matteo Renzi, insieme agli ex renziani del Partito Democratico. Il 325 mette nel mirino le correnti e le divisioni del partito, mentre il 13% gli oppositori di Nicola Zingaretti nel Pd. Il 5% punta il dito contro tutti, mentre un 2% sceglie un’altra motivazione. Il restante 2% ha preferito non rispondere al quesito. Insomma, nonostante il suo addio da parecchi mesi, Renzi è responsabile del caos nel Pd per quasi un elettore dem su due…

