Sondaggi politici/ Lega al 22,4%, Pd a -3%. Draghi: fiducia al 52,6%

Dopo aver analizzato i dati di Index Research, è tempo di andare a scoprire i nuovi sondaggi politici di Termometro Politico. Arrivano degli interessanti aggiornamenti per quel che riguarda le intenzioni di voto: continua a perdere terreno la Lega di Matteo Salvini, che si attesta al 22,4%. Il Carroccio resta comunque a distanza di sicurezza dal Partito Democratico: anche i dem registrano un passo indietro, al 19,4%.

Bene invece Fratelli d’Italia: secondo i sondaggi politici di TP, il partito guidato da Giorgia Meloni è al 19,4%. Buone notizie per il Movimento 5 Stelle: i grillini guadagnano consensi e si portano al 16,5%. Segno positivo per Forza Italia: il partito guidato da Silvio Berlusconi è al 6,5%. Tra i partiti minori di Centrosinistra troviamo Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi al 3%, mentre La Sinistra perde lo 0,2% e scende al 2,7%. Infine spazio a Verdi all’1,6%, +Europa all’1,3% e Pc all’1%.

SONDAGGI POLITICI: I DATI DI TERMOMETRO POLITICO

Passiamo adesso ai sondaggi politici di TP sul premier Mario Draghi: il 52,6% dichiara di avere fiducia nel primo ministro, per la precisione il 19,6% molta ed il 33% abbastanza. Di parere opposto il 45,8%: il 24,8% ha poca fiducia, il 21% nessuna. Il restante 1,6% ha preferito non rispondere al quesito. Passiamo adesso ad uno dei dossier più dibattuti degli ultimi giorni, ovvero il Pnrr: il 39,2% ha un parere positivo (per il 30,7% è abbastanza valido, per l’8,5% molto), mentre il 37,7% ha un’opinione totalmente diversa (per il 24,3% è poco valido, mentre per il 13,4% per nulla). Il restante 21% non si è informato o non lo ha letto. Infine, passiamo ai sondaggi politici sul Recovery Plan: per il 28,6% farà da volano per l’economia, mentre per il 36,1% servirà a evitare di fallire ma i fondamentali dell’economia rimarranno negativi. Per il 12,6% non cambierà quasi nulla, mentre per il 17,4% sarà peggiorativo, rendendo l’Italia ancora più dipendente dall’Europa e dal grande capitale.

