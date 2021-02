Sondaggi politici/ Lega al 22,8%, Pd al 18,7%. 66% convinto da discorso di Draghi

Dopo aver analizzato i dati di BiDiMedia, è tempo di andare a scoprire i sondaggi politici di Euromedia Research per Porta a porta. La Lega si conferma prima forza del Paese con il 22,8%. Subito dietro troviamo il Partito Democratico con il 18,7%, mentre è ormai una certezza Fratelli d’Italia al terzo posto con il 15%.

Il Movimento 5 Stelle è quotato al 14,7%, mentre Forza Italia si attesta all’8,2%. Tra i partiti minori di Centrosinistra troviamo Italia Viva al 3,4%, Sinistra Italiana al 3,3% e Azione al 3,1%. Infine troviamo i Verdi al 2,1% e +Europa al 2%. Particolarmente rilevante è la percentuale di indecisi e astenuti, ovvero il 32,5%: quasi un italiano su tre. A livello di coalizioni, il Centrodestra si conferma vicino alla soglia del 50%, mentre l’area giallorossa non va oltre il 36,7%.

SONDAGGI POLITICI: I DATI SU DRAGHI

Passiamo adesso ai sondaggi politici di Emg per Agorà e partiamo dai dati sul premier Mario Draghi. L’istituto di Masia ha chiesto un giudizio sul primo discorso in parlamento del nuovo primo ministro: il 66% ha un giudizio positivo (18% molto e 48% abbastanza), mentre solo il 22% ha un parere negativo (12% poco, 10% per nulla). Il restante 12% ha preferito non rispondere al quesito. Passiamo adesso ai sondaggi politici sul gradimento dei leader: in vetta troviamo Mario Draghi con il 62%, seguito da Giuseppe Conte al 41% e Giorgia Meloni al 39%. Matteo Salvini e Luca Zaia sono al 33%, mentre Stefano Bonaccini segue al 32%. Silvio Berlusconi si conferma al 30%. Fanalino di coda troviamo il grillino Vito Crimi con appena l’11%.



