Sondaggi politici/ Lega al 23%, FdI stacca M5s. Crisi Governo: 65% stronca Renzi

Qualche novità degna di nota nei sondaggi politici di Demopolis per Rai Radio 1. L’istituto ha fatto il punto della situazione in caso di ritorno alle urne e primo partito d’Italia si conferma la Lega di Matteo Salvini: il Carroccio si attesta al 23%. Subito dietro troviamo il Partito Democratico, quotato al 23%. Terza forza del Paese è Fratelli d’Italia: il partito guidato da Giorgia Meloni è dato al 17,2%.

FdI ha staccato ormai nettamente il Movimento 5 Stelle: i grillini non vanno oltre il 15%. Buone notizie per Forza Italia: gli azzurri sono in crescita e si portano all’8,8%, avvicinandosi alla soglia della doppia cifra. Passando ai partiti minori di Centrosinistra, troviamo Sinistra Italia-Leu al 3,8%, mentre sia Carlo Calenda che Matteo Renzi restano sotto il 3%: Azione è al 2,9%, Italia Viva è al 2,8%.

SONDAGGI POLITICI: I DATI SULLA CRISI DI GOVERNO

Analizzate le intenzioni di voto in caso di elezioni anticipate, accendiamo i riflettori sui sondaggi politici sulla crisi di governo. Demopolis ha chiesto agli italiani quale soluzione sarebbe preferibile per superare la crisi: per il 40% un nuovo Governo Conte con un rafforzamento della squadra di ministri. Per il 33% nuove elezioni politiche subito, mentre per il 19% un nuovo Governo a maggioranza più larga guidato da un premier diverso da Conte. Il restante 8% ha preferito non rispondere.

Passiamo adesso ai sondaggi politici di Ipsos per Di Martedì, sempre sulla crisi di governo. Non arrivano delle buone notizie per Matteo Renzi: per il 65% degli intervistati il leader di Italia Viva non ha fatto bene a mettere in crisi l’esecutivo giallorosso, di parere diverso il 23%. Gli italiani sono con Conte: il 47% vorrebbe che il giurista rimanesse presidente del Consiglio. Il 40% è invece contrario.

