Sondaggi politici/ Lega al 23,5%, Pd al 19,6%. Crisi Governo: 20% per larghe intese

Archiviate le rilevazioni Ipsos, è tempo di andare a scoprire gli ultimi sondaggi politici di SWG per il Tg La7. Arrivano importanti novità sulle intenzioni di voto degli italiani: dopo un periodo particolarmente negativo, la Lega torna a crescere e guadagna l’1,2%, portandosi al 23,5%. Passo indietro, invece, per il Partito Democratico: i dem perdono lo 0,5% e si attestano al 19,6%.

Giù anche Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle, che perdono rispettivamente lo 0,2% e lo 0,1%: il partito di Giorgia Meloni è quotato al 16,3%, mentre i grillini non vanno oltre il 15,7%. Forza Italia passa dal 6,4% al 6,3%. Perde terreno anche Azione: il partito di Carlo Calenda è dato al 4% (-0,3%). Tra i partiti minori di Centrosinistra troviamo Sinistra Italiana / Mdp Art. 1 al 3,8% (-0,2%), Italia Viva al 3% (+0,3%), Verdi al 2,2% (+0,2%) e +Europa all’1,9% (-0,3%).

SONDAGGI POLITICI: I DATI SULLA CRISI DI GOVERNO

Nelle ore della crisi di governo, i sondaggi politici di SWG per Tg La7 hanno chiesto un giudizio agli italiani in caso di nuove elezioni. C’è da mettere subito in risalto una grande divisone: il 29% preferirebbe un governo del Centrodestra, mentre il 27% un governo del Centrosinistra con il Movimento 5 Stelle. Un italiano su cinque, il 20%, preferirebbe un esecutivo di larghe intese, mentre il 24% ha preferito non rispondere al quesito.

SWG ha poi chiesto agli intervistati cosa dovrebbe fare Conte qualora non riuscisse ad avere la maggioranza assoluta: per il 43% dovrebbe continuare con un governo di minoranza e negoziare il sostegno per ciascun decreto o legge separatamente, mentre per il 36% dovrebbe dimettersi e aprire formalmente la crisi di governo. Il 21% ha preferito non rispondere.

