Sondaggi politici/ Lega al 23,2%, Pd sale al 20,2%. Crisi: per 53% ha sbagliato Renzi

Dopo aver analizzato i dati di BiDiMedia, è tempo di andare a scoprire i sondaggi politici dell’Istituto Tecnè sulle intenzioni di voto degli italiani in caso di ritorno alle urne. Primo partito del Paese si conferma la Lega, che deve però fare i conti con un calo di consensi: il Carroccio di Salvini è al 23,2%. Buone notizie invece per il Partito Democratico: i dem guadagnano terreno e si portano al 20,2%.

Fratelli d’Italia resta al 16,6%, mentre il Movimento 5 Stelle torna a crescere dopo un periodo fortemente negativo: i grillini si attestano al 14,3%. Quinta forza d’Italia c’è FI di Silvio Berlusconi, che passa al 10,4%. Tra i partiti minori di Centrosinistra troviamo La Sinistra al 3,4% e Azione di Carlo Calenda al 3,2%, mentre Matteo Renzi non se la passa granchè bene: Italia Viva è quotato al 2,2%. Segnaliamo infine +Europa al 2% ed i Verdi all’1,6%.

SONDAGGI POLITICI: I DATI SULLA CRISI DI GOVERNO

Passiamo adesso ai sondaggi politici di SWG sulla crisi di Governo in corso nel nostro Paese. L’istituto ha chiesto agli italiani un giudizio sull’operato di Matteo Renzi: per il 53% degli intervistati il leader di Italia Viva ha sbagliato. Per il 16% ha fatto bene a criticare il premier Conte, ma si è spinto troppo in là, doveva accettare un compromesso. Per un altro 16% ha fatto bene perché così non si poteva andare avanti. Il restante 15% ha preferito non rispondere al quesito.

I sondaggi politici di SWG hanno poi provato ad individuare la ragione principale per cui si è arrivati a questa situazione di crisi e gli italiani hanno le idee abbastanza chiare: per il 40% per le scelte irresponsabili di Renzi. Per il 19% per l’incapacità di dialogare e trovare un compromesso tra le diverse componenti del Governo. Per l’11% per l’inefficacia del Governo Conte, mentre per un altro 11% per l’eccessivo decisionismo e protagonismo di Conte. Infine, per il 10% per la debolezza del Pd e del M5s.

