Sondaggi politici/ Lega al 23,5%, FdI scavalca il Pd. M5s +1,9% con Conte

Archiviati i dati di Ipsos, è tempo di andare a scoprire i sondaggi politici di Tecnè e non mancano le sorprese. La Lega si conferma primo partito del Paese: il Carroccio guidato da Matteo Salvini perde lo 0,2% e si attesta al 23,5%. Al secondo posto troviamo una novità degna di nota: parliamo di Fratelli d’Italia, quotato al 17,5% (-0,1%). Scavalcato il Partito Democratico: i dem passano dal 18,3% al 17,3%.

Buone notizie arrivano per il Movimento 5 Stelle: con “l’ingresso” di Giuseppe Conte i grillini guadagnano l’1,9% e sono dati al 16%. Forza Italia è al 10,4%, -0,1% rispetto alla rilevazione precedente, mentre tra i partiti minori di Centrosinistra troviamo Azione di Calenda al 3,5% (-0,1%), Italia Viva di Renzi al 2,4% (-0,2%) e Articolo 1 al 2% (+0,2%). Infine spazio a +Europa all’1,9% (-0,3%), Verdi all’1,4% (-0,1%) e La Sinistra all’1,3% (+0,1%).

SONDAGGI POLITICI, I DATI SUL VACCINO ANTI-COVID

Analizzate le intenzioni di voto grazie ai sondaggi politici di Tecnè, passiamo ai dati di Noto per QN a proposito del vaccino anti-Covid. Una tendenza da non sottovalutare è quella relativa agli incerti: la percentuale dei dubbiosi sale dal 15% di novembre al 21% di oggi. Le notizie sul farmaco di Astrazeneca sembrano condizionare il giudizio degli italiani, mentre resta stabile al 30% il dato degli italiani che hanno intenzione di vaccinarci. Per quanto riguarda gli effetti collaterali del vaccino anti-Covid, il 47% ammette di non aver considerato questo aspetto, mentre il 37% ne era consapevole. Resta piuttosto alta la percentuale di chi ha paura di essere contagiato: il 67% ha il timore che il Covid-19 possa avere un impatto negativo sulla sua salute.

