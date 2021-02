Sondaggi politici/ Lega al 23,8%, Pd sale al 19,3%. Governo Draghi: 59% ha fiducia

Dopo aver analizzato i dati di Termometro Politico, è tempo di andare a conoscere i sondaggi politici di Tecnè per l’agenzia Dire. Qualche piccolo movimento tra i principali partiti del Paese, a partire dalla Lega: il Carroccio di Matteo Salvini perde lo 0,1% in una settimana e si attesta al 23,8%. Passo in avanti per il Partito Democratico: i dem passano dal 19,2% al 19,3%.

+0,1% anche per Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle: il partito guidato da Giorgia Meloni è quotato al 17,4%, mentre i grillini sono dati al 13,3%. Stabile Forza Italia al 10,6%, mentre c’è qualche variazione tra i partiti minori di Centrosinistra: Azione scende al 3,3% (-0,1%), La Sinistra sale al 3,1% (+0,1%), mentre Italia Viva di Matteo Renzi resta al 2,8%. Troviamo infine +Europa al 2% (-0,1%) e Verdi all’1,5 (-0,1%). In rialzo la percentuale degli indecisi, oggi al 45% (+0,5%).

SONDAGGI POLITICI: IL BORSINO DEI LEADER

Continuiamo l’analisi dei sondaggi politici di Tecnè per l’agenzia Dire e accendiamo i riflettori sui dati sul governo guidato da Mario Draghi. Il 59% dichiara di avere fiducia nell’esecutivo guidato dall’ex numero uno della Bce, numero in crescita dello 0,6%, mentre il 27,4% è di parere opposto. Il 13,6% ha preferito non rispondere al quesito. Passiamo adesso ai sondaggi politici sul gradimento dei leader: Mario Draghi saldamente in testa con il 61,4 (+0,4%). Poi spazio a Giorgia Meloni con il 39,3% (+0,5), Giuseppe Conte con il 34,7% (+0,3%) e Matteo Salvini con il 33% (+0,2%). Silvio Berlusconi si attesta al 26,4% (+0,4%), seguito da Nicola Zingaretti con il 23% (=) e Emma Bonino con il 21,7% (+0,2%). Chiudono la classifica Carlo Calenda con il 17,4% (=), Matteo Renzi con l’11,5% (-0,2%) e Vito Crimi con il 9% (-0,1%).



