Sondaggi politici/ Lega al 23,6%, FdI accorcia sul Pd. M5s al 15,8%

Dopo aver analizzato la supermedia di Youtrend, è tempo di andare a scoprire i sondaggi politici di Termometro Politico. In testa alla classifica troviamo ancora la Lega di Matteo Salvini: il Carroccio si attesta al 23,6%, in calo rispetto alla precedente rilevazione. In ribasso anche il Partito Democratico: i dem sono quotati al 19,7%.

Il partito guidato da Nicola Zingaretti deve fare i conti con Giorgia Meloni: Fratelli d’Italia, unico partito all’opposizione, guadagna consensi ed è quotato al 17,9%. Il Movimento 5 Stelle è al 15,8%, mentre Forza Italia è dato al 6%. Tra i partiti minori di Centrosinistra troviamo Azione di Carlo Calenda al 3,4%, La Sinistra al 3,3% e Italia Viva di Matteo Renzi al 3,3%. Infine troviamo +Europa all’1,5%, Verdi all’1,1% e Pc all’1%.

SONDAGGI POLITICI: I DATI SUL GOVERNO DRAGHI

Passiamo adesso ai sondaggi politici di TP sul governo guidato da Mario Draghi: il 58,6% ha fiducia nel premier (23,3% molta e 35,3% abbastanza), mentre il 38% è di parere contrario (22,5% ha poca fiducia, il 15,5% nessuna). Passando alla squadra di governo, il 46,7% ha ammesso di sperare in ministri di maggiore qualità, ma ha capito che si devono rispettare gli equilibri tra partiti. Per il 45,2% invece si tratta di una compagine insoddisfacente. La squadra di ministri rispetta le aspettative per il 7,4%, mentre lo 0,7% ha preferito non rispondere. Dopo i sondaggi politici, una battuta sull’emergenza coronavirus e sull’ipotesi lockdown totale di un mese: il 38,8% è d’accordo (15,7% molto, il 23,1% abbastanza), mentre il 58,7% si schiera contro la proposta (21% poco d’accordo, il 37,7% per niente).



© RIPRODUZIONE RISERVATA