Sondaggi politici/ Lega al 24,2%, Pd in rialzo. M5s e Fratelli d’Italia al 17%

Interessanti aggiornamenti dai sondaggi politici di Swg per Tg La7. Diverse novità nella “classifica” delle intenzioni di voto, ma non in vetta: la Lega si conferma prima forza del Paese con il 24,2%, in crescita dello 0,7%. Torna in seconda posizione il Partito Democratico: i dem passano dal 16,6% al 17,4% in una settimana.

Subito dietro troviamo Movimento 5 Stelle e Fratelli d’Italia: entrambi sono quotati al 17%. Non arrivano delle buone notizie per Forza Italia: gli azzurri di Silvio Berlusconi perdono lo 0,5% e scendono al 6,5%. Tra i partiti minori di Centrosinistra troviamo Azione di Carlo Calenda al 3,2% (-0,5%), Sinistra Italiana al 2,8% (-0,2%), Mdp Articolo 1 al 2,4% (+0,3%), Italia Viva di Matteo Renzi al 2,2% (-0,3%). Infine spazio a +Europa al 2% (-0,3%) e Verdi all’1,9% (-0,2%).

SONDAGGI POLITICI: I DATI SUL PARTITO DEMOCRATICO

Passiamo adesso ai sondaggi politici di SWG a proposito della situazione in casa Partito Democratico. Come tutti ormai ben sappiamo, Enrico Letta è stato nominato nuovo segretario dem, ma cosa ne pensano gli elettori Pd? Per il 75% l’ex presidente del Consiglio è adeguato: per il 45% molto, mentre per il 30% abbastanza. Di parere diverso il restante 25%: per il 21% è poco adeguato, per il 4% per nulla. A proposito di Partito Democratico, un interessante spunto arriva dai sondaggi politici di Euromedia Research per La Stampa: l’istituto ha analizzato le possibili cause delle dimissioni di Nicola Zingaretti. Il 28,8% si schiera al fianco del governatore del Lazio – «il Pd è solo un partito di “affari”, poltrone e logiche di potere», mentre per il 27,6% Zingaretti non è mai stato all’altezza del ruolo. Il 13,4% si dice dispiaciuto dalla sua scelta, mentre il 6,6% lo accusa di aver gettato il partito nel caos.

