Sondaggi politici/ Lega in calo al 27,5%, Pd al 20,5%. FdI e M5s…

La crisi di Governo è alle porte, Renzi è pronto ad annunciare la rottura con M5s, Pd e LeU: situazione più caotica che mai, ma cosa ne pensano gli italiani? I sondaggi politici di Ixè per Cartabianca disegnano uno scenario ben preciso sul pensiero degli elettori, che premiano ancora una volta la Lega di Matteo Salvini: seppur in calo, il Carroccio si attesta primo partito con il 27,5% dei consensi. Subito dietro troviamo il Partito Democratico: i dem di Nicola Zingaretti sono in crescita dello 0,4% e si attestano al 20,5%. Stabile il Movimento 5 Stelle al 14,9%, mentre prova a mettere la freccia Fratelli d’Italia: il partito guidato da Giorgia Meloni è in crescita esponenziale ed i sondaggi politici lo quotano al 12,9%, in crescita di altri 0,2 punti percentuali. Forza Italia passa al 6,9%, registrando un +0,2%, mentre Italia Viva non sorride: il partito di Matteo Renzi cala di 0,2% e passa al 3%. Troviamo infine La Sinistra al 3,2%, Europa Verde all’1,8%, Azione all’1,4% e Cambiamo! Allo 0,7%.

SONDAGGI POLITICI, GRADIMENTO LEADER E GOVERNO

Continuiamo il nostro viaggio tra i sondaggi politici e passiamo ora al gradimento dei leader, che presenta uno scenario pressoché identico a quello di sette giorni fa. Il 39% dà fiducia al premier Conte, in crescita nonostante le tensioni tra le forze di maggioranza, mentre al secondo posto troviamo ancora Giorgia Meloni al 33%. Medaglia di bronzo per Matteo Salvini al 33%, seguito a ruota da Nicola Zingaretti (27%), Silvio Berlusconi (18%), Luigi Di Maio (19%) e Matteo Renzi (13%). Se il presidente del Consiglio gode della stima di molti italiani, lo stesso non si può dire del Governo giallorosso: i sondaggi politici di Ixè per Cartabianca non lasciano spazio a multi dubbi, gli elettori non hanno fiducia nella maggioranza formata da M5s, Pd, LeU e – almeno per adesso – da Italia Viva. Il 38% ha ammesso di avere poca fiducia, mentre il 27% non ne ha nessuna: un 65% che suona da campanello d’allarme. Solo il 6% ha fiducia nel Conte-bis, mentre il 29% ha dichiarato di avere abbastanza fiducia.

