Sondaggi politici/ Lega in crescita al 32% e flop M5s: grillini ai minimi storici

Le elezioni Regionali sono ormai alle spalle, ma la tensione al Governo non si placa ed i prossimi appuntamenti elettorali non sono poi così lontani. I sondaggi politici di Ipsos per il Corriere delle Sera ci suggeriscono qual è la situazione attuale in Italia e non mancano le sorprese: la Lega resta il primo partito con il 32%, in crescita di mezzo punto rispetto all’ultima rilevazione. Anche il Partito Democratico ha un segno +: i dem sono quotati al 20,3%, due punti in più rispetto alle ultime rilevazioni. Chi deve fare i conti con una debacle è il Movimento 5 Stelle: le dimissioni di Luigi Di Maio potrebbero aver lasciato il segno, le stime collocano i pentastellati al 14%. Un minimo storico per i grillini: è il punto più basso dalle elezioni del 2013. Nando Pagnoncelli ha evidenziato: «È, come abbiamo già avuto occasione di dire, una formazione che non ha più una propria collocazione nel panorama nazionale e che si trova senza una leadership riconosciuta».

SONDAGGI POLITICI: FRATELLI D’ITALIA CONTINUA A CRESCERE

Continuano invece ad arrivare buone notizie per Fratelli d’Italia: i sondaggi politici di Ipsos quotano il partito di Giorgia Meloni al 12, in crescita di quasi due punti rispetto all’ultima rilevazione. «La forza evidente della sua leadership e la sua capacità di intercettare malumori di parte dell’area di centrodestra danno ragione di questa avanzata», ha spiegato Pagnoncelli, ed il prossimo obiettivo sembra essere chiaro: raggiungere e superare il Movimento 5 Stelle. Forza Italia in calo al 6,5%, ma in linea comunque rispetto ai dati precedenti. Brutte notizie per Italia Viva, che perde un punto percentuale rispetto all’ultima rilevazione: dal 5,3% al 4,3%, un dato motivato dalla «visibilità di Renzi, che è stata in parte oscurata dalle consultazioni regionali cui questa formazione non ha partecipato». Le altre liste del Centrodestra sono quotate attorno al 3,4%, mentre in area Csx troviamo +Europa in calo all’1,1%.

