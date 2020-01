Sondaggi politici/ Post Emilia Romagna: Lega 30%, top Pd +1%, crollo M5s al 14%

Quelli di Emg Acqua pubblicati stamattina su Agorà sono sondaggi politici a loro modo sorprendenti quelli che si osservano dopo le Elezioni in Emilia Romagna e Calabria della scorsa domenica: secondo l’analisi di Fabrizio Masia, la Lega contiene i danni dopo la sconfitta della Borgonzoni, il Pd guadagna secco un +1% in soli 7 giorni grazie alla vittoria di Bonaccini ma soprattutto il Movimento 5Stelle crolla addirittura al 14,3%, perdendo di fatti gli stessi consensi guadagnati dai compagni di Governo del Partito Democratico. Se a questi si aggiunge il volo di Meloni, lo stallo di Renzi e il calo di Berlusconi, nonostante la vittoria in Calabria, si consegna un quadro che in una sola settimana è decisamente modificato dagli effetti dei risultati post Elezioni Regionali 2020. Addentrandosi nei numeri nel giorno in cui il Governo Conte-2 inizia – con un vertice a Palazzo Chigi – la sua “fase-2”, Salvini e la Lega tengono “botta” dopo la mancata spallata all’esecutivo giallorosso e si piazzano sempre in testa alle intenzioni di voto con il 31,1% dei consensi, appena uno 0,2% perso dopo la sconfitta in Emilia Romagna.

SONDAGGI EMG (29 GENNAIO): CRISI M5S, BALZO DE LA SINISTRA

Di contro, i sondaggi politici di Emg registrano una crescita “boom” del Pd in soli 7 giorni con il 21,2% dei consensi rispetto al 20,1% pre-voto Regionali: l’altra faccia della medaglia nel Governo Conte-2 è però il Movimento 5 Stelle che cala dello 0,9% dopo la batosta elettorale dei candidati M5s Simone Benini e Francesco Aiello in Emilia e Calabria. 14,3% per il partito oggi retto da Vito Crimi e Alfonso Bonafede con lo strascico delle dimissioni di Di Maio ancora piuttosto determinante: di contro, si avvicina sempre di più Giorgia Meloni in crescita stabile con il suo Fratelli d’Italia che anche dopo l’ottimo risultato delle Regionali si porta a casa un 11,5% su scala nazionale nei sondaggi di Masia. Di contro Forza Italia indietreggia, al netto della vittoria di Jole Santelli: 6,1% per Berlusconi, -0,4% rispetto alla scorsa settimana anche se non ne approfitta il suo diretto inseguitore, Matteo Renzi con il 5,1% stabile dopo una campagna elettorale “anonima” per la mancata presenza di Italia Viva nelle rune delle Regionali. A chiudere i sondaggi politici nazionali dopo le Elezioni di domenica ci sono Azione di Calenda al 2,7% in ascesa, la Sinistra al 2,5% e con un ottimo balzo dello 0,4% rispetto alla scorsa settimana; resta invece a 1,8% +Europa, pari merito di Europa Verde e doppiando il nuovo partito di Giovanni Toti (Cambiamo! allo 0,9%) travolto dallo scandalo della sua coordinatrice regionale in Lazio, Gina Cetrone.

Tornano i #sondaggi di #agorarai come ogni giovedì. Ecco le intenzioni di voto nella variazione dell’ultima settimana.

