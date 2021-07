Sondaggi politici/ Lega in vetta al 21,8%, Pd-Fdi al 19,6%. Tracollo M5s

I sondaggi politici di Termometro Politico sono in leggera controtendenza rispetto alle altre rilevazioni di voto. A differenza di altri dati, la Lega si conferma saldamente in vetta la classifica: il Carroccio di Salvini è stabile al 21,8%. Ben distanziati i principali competitors: parliamo di Partito Democratico e Fratelli d’Italia, entrambi al 19,6%.

I sondaggi politici non portano buone notizie al Movimento 5 Stelle: i grillini, alle prese con la rottura Conte-Grillo, scendono al 15,4%. Forza Italia non va oltre il 5,9%, mentre tra i partiti minori di Centrosinistra troviamo Sinistra Italiana al 3,4%, Azione di Carlo Calenda al 3,1% e Italia Viva di Matteo Renzi al 2,9%. In fondo alla classifica troviamo Verdi all’1,8%, +Europa all’1,5% e Partito Comunista all’1%.

SONDAGGI POLITICI: I DATI SU DRAGHI E CONTE

I sondaggi politici di Termometro Politico hanno poi acceso i riflettori sul gradimento nei confronti di Mario Draghi. In lieve calo la fiducia nei confronti del primo ministro, oggi al 55,7%: il 20,7% ha molta fiducia, mentre il 35% abbastanza. Il 43,1% invece non ha fiducia nell’ex presidente della Bce: il 22,2% ne ha poca, il 20,9% nessuna. Passiamo adesso ai sondaggi politici su Giuseppe Conte, alle prese con l’addio al M5s dopo la spaccatura con Beppe Grillo. Quanto varrebbe il partito guidato dall’ex premier? Il bacino potenziale è del 25,2%: il 15,5% degli intervistati lo voterebbe sicuramente, mentre il 9,7% probabilmente. Il 5,1% si dice incerto, mentre il 9,7% risponde “probabilmente no”. Sei italiani su dieci non hanno alcuna intenzione di votare il giurista: il 58,9% per la precisione.

