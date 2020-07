Sondaggi politici/ Lega sale al 26,5%, Pd sotto 20%: 48% boccia accordi Conte-Ue

A poche ore dall’accordo trovato in sede europea sul Recovery Fund, i nuovi sondaggi politici di Swg espressi come sempre il lunedì sera presso il Tg La7 mostrano un netto calo per il Partito Democratico nella settimana in cui il Governo si è di fatto “appiattito” attorno alle posizioni del Presidente del Consiglio unendo gli sforzi per le trattative del Consiglio Ue. Risale invece la Lega di Matteo Salvini con il 26,5% dei consensi, in aumento dello 0,2% in 7 giorni: gli italiani vedono non di buon occhio il negoziato europeo e così il Carroccio risale e assieme a lui anche il Movimento 5 Stelle nella sua ala più “anti-sistema” vede aumentare il computo totale a 15,6% (+0,3%) allontanando seppur di poco FdI di Giorgia Meloni, scesa invece al 14,2% con lieve perdita dello 0,3% su base nazionale.

SONDAGGI SWG (20 LUGLIO): BOCCIATO IL “RECOVERY PLAN” DI CONTE

I sondaggi politici di Swg sotto la quota del 10% vedono una bagarre di Centro-Sinistra dietro a Forza Italia, terza gamba del Centrodestra al 6% e in calo dello 0,3% rispetto ai dati del 13 luglio scorso: Sinistra-MdP-Articolo 1 perde terreno e si colloca al 3,6%, dietro segue Azione di Carlo Calenda al 3,3% in risalita dello 0,2%, la stessa percentuale invece persa da Matteo Renzi con la sua Italia Viva che indietreggia ancora al 3%. Chiudono le intenzioni di voto Swg con Più Europa al 2,4%, Verdi all’1,9%, Cambiamo! di Toti all’1,2$ e astensione in calo del 4% discesa fino al 37% degli aventi diritti al voto che hanno partecipato al sondaggio. Importante infine il giudizio dato dagli italiani sulle trattative europee per il Recovery Fund: il 42% appoggia la modalità e le richieste del Premier Conte (7% convinto, 35% “abbastanza”) con però il dato che sale per quanto riguarda gli elettori Pd (88%) e M5s (78%), dimostrando come ormai è l’elettorato dem a gradire maggiormente il Presidente del Consiglio che non i grillini. Bocciato il Recovery Plan di Conte per il 48% degli intervistati (36% poco convinti, 12% per nulla convinti) con l’elettorato Lega che boccia Conte all’84%.



